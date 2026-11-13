„Einfach widerlich“: Neville schießt gegen Ex-Klub

„Man fühlt einfach nichts mehr“

Carrick, so Neville, sei nicht der Grund, warum der Verein so tief in der Krise steckt. Seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 habe Manchester United immer wieder falsche Entscheidungen getroffen – vor allem in der Transfer-Politik. An die schlechten Ergebnisse habe man sich als United-Fan deshalb schon längst gewöhnt, so die Klub-Legende weiter. „Man wird nicht einmal mehr wütend, man regt sich nicht mehr auf. Man fühlt einfach nichts mehr.“