„Einfach widerlich“: Neville schießt gegen Ex-Klub

Als „einfach nur widerlich“ hat Gary Neville den Umgang der Klub-Bosse von Manchester United mit dem mittlerweile entlassenen Trainer Michael Carrick bezeichnet. Die Art und Weise, wie die Trennung vonstattenging, sei äußerst unprofessionell ...
Am Donnerstag hatte Manchester United vermeldet, sich von Cheftrainer Carrick zu trennen. In den bislang zehn Ligaspielen holten die „Red Devils“ gerade einmal acht Punkte und liegen damit auf Rang 18 in der Premier-League-Tabelle.
Als Nachfolger wird Mauricio Pochettino gehandelt, der Argentinier soll den Verein wieder aus der Krise ziehen. So weit, so gut, was Neville allerdings stört, ist die zeitliche Abfolge der Ereignisse.
Carrick leitet Training, United kontaktiert Pochettino
Denn: Als sich Geschäftsführer Omar Berrada, Sportdirektor Jason Wilcox und Klub-Mitbesitzer Sir Jim Ratcliffe in Monaco trafen, um über Carricks Zukunft zu plaudern, sollen sie zeitgleich bereits Kontakt zu Pochettino aufgenommen haben. Carrick, der von alldem nichts wusste, leitete wie gewohnt das Training in Manchester.
„In den vergangenen 24 bis 48 Stunden war es spektakulär schlecht, als Führungskraft und Eigentümer in Monaco zu sein, während der eigene Trainer, eine Klub-Legende, auf dem Trainingsplatz steht und gleichzeitig Kontakt zum US-Fußballverband aufgenommen wird. Das ist einfach nur widerlich“, schimpfte Neville, der fünf Jahre lang gemeinsam mit Carrick bei United gespielt hatte. Der 51-Jährige wirft der Klubführung Unentschlossenheit und mangelnde Autorität vor.
„Man fühlt einfach nichts mehr“
Carrick, so Neville, sei nicht der Grund, warum der Verein so tief in der Krise steckt. Seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 habe Manchester United immer wieder falsche Entscheidungen getroffen – vor allem in der Transfer-Politik. An die schlechten Ergebnisse habe man sich als United-Fan deshalb schon längst gewöhnt, so die Klub-Legende weiter. „Man wird nicht einmal mehr wütend, man regt sich nicht mehr auf. Man fühlt einfach nichts mehr.“
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