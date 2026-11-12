Nvidia-Chef tritt nach Skandal um Affären zurück!

Die 59-jährige Kress übernahm ihren bisherigen Posten 2013. Zuvor hatte sie bei anderen Technologiekonzernen wie Microsoft, Cisco und Texas Instruments gearbeitet. Sie sei die naheliegende Wahl, sagte Analyst Josh Gilbert vom Online-Broker eToro im Vorfeld der Bekanntgabe. „Sie ist für den Markt eine vertraute und vertrauenswürdige Stimme in einer Zeit, in der dieser eine solche dringend braucht.“ Die Spionageaffäre zehrt zusätzlich an den Nerven der Anleger, die wegen der Spekulationen um ein Abflauen des Booms bei KI bereits angespannt waren.