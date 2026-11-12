Nvidia-Chef tritt nach Skandal um Affären zurück!

Nach dem Skandal um zwei außereheliche Affären und jüngst auch noch hinzugekommene Spionagevorwürfe gegen eine seiner Geliebten tritt Jensen Huang, Chef des US-Chipkonzerns Nvidia zurück. Der Druck im Unternehmen war wohl zu groß geworden.
Huang kommt damit wohl dem Rauswurf durch seinen eigenen Verwaltungsrat zuvor. Dieser hatte am Mittwoch getagt, eine Entscheidung war allerdings bislang nicht öffentlich geworden. Vor wenigen Tagen, als zunächst nur vor einer und nicht zwei Affären die Rede gewesen war, hatte Nvidia noch erklärt, Huang werde den Konzern weiterhin ohne Unterbrechung leiten.
Finanzchefin übernimmt Konzernspitze
Nun nimmt der 63-Jährige freiwillig seinen Hut. Seine Aufgaben übernehme vorübergehend die bisherige Finanzchefin Colette Kress, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit.
Die 59-jährige Kress übernahm ihren bisherigen Posten 2013. Zuvor hatte sie bei anderen Technologiekonzernen wie Microsoft, Cisco und Texas Instruments gearbeitet. Sie sei die naheliegende Wahl, sagte Analyst Josh Gilbert vom Online-Broker eToro im Vorfeld der Bekanntgabe. „Sie ist für den Markt eine vertraute und vertrauenswürdige Stimme in einer Zeit, in der dieser eine solche dringend braucht.“ Die Spionageaffäre zehrt zusätzlich an den Nerven der Anleger, die wegen der Spekulationen um ein Abflauen des Booms bei KI bereits angespannt waren.
Zwei Affären eingeräumt
Huang hatte eingeräumt, eine außereheliche Affäre mit einer Frau eingegangen zu sein, die von US-Behörden mutmaßlich als chinesische Spionin eingestuft wird. Zuvor war bereits eine weitere Beziehung zu einer anderen Frau bekannt geworden. Dabei soll es sich um eine Führungskraft des Konzerns gehandelt haben, die Huang unterstellt war.
Der Skandal hatte nicht nur dazu geführt, dass das Unternehmen an der Börse deutliche Verluste hinnehmen musste. Das Thema hat auch bereits eine große politische Dimension. Nvidia dominiert den Markt für Spezialchips, die für das Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz (KI) wie ChatGPT von OpenAI unerlässlich sind.
Der Konzern steht damit im Zentrum des technologischen Wettstreits zwischen den USA und China. Die US-Behörden prüfen den Verdacht, dass durch die Affäre mit der chinesischen Frau die Regierung in Peking Zugang zu hochmodernen KI-Chips hatte, deren Export nach China verboten ist.
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