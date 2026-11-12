Papst mahnt Ende von „Macho-Mentalität“ ein

Der gebürtige US-Amerikaner war vor seinem Wechsel nach Rom zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof in Lima tätig. Aus diesen Jahren hat er auch einen peruanischen Pass. Der Papst ist derzeit auf Südamerika-Reise. Er war bereits in Argentinien und Uruguay. In Peru stehen noch ein Abstecher in den Amazonas-Regenwald und ein Ausflug auf 3700 Meter in die Anden auf dem Programm, was wegen der dünnen Höhenluft als heikel gilt. Dem 71-Jährigen war erst Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Inzwischen ist er wieder krebsfrei.