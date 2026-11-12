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Südamerika-Reise

Papst mahnt Ende von „Macho-Mentalität“ ein

Ausland
12.11.2026 19:00
Papst Leo XIV. hat in Peru ein Ende der „Macho-Mentalität“ eingemahnt.
Papst Leo XIV. hat in Peru ein Ende der „Macho-Mentalität“ eingemahnt.(Bild: AP/Andrew Medichini)
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Von krone.at

Papst Leo XIV. hat in Peru ein Ende der „Macho-Mentalität“ in vielen Ländern Südamerikas eingemahnt. In Ehe und Familie müssten die Partnerin und der Partner gleichberechtigt sein, sagte er. Zudem sei der Beitrag von Frauen „in allen Bereichen der Gesellschaft und der Kirche unverzichtbar“.

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„Es ist bedauerlich festzustellen, dass nach wie vor eine Macho-Mentalität fortbesteht, die sich in der Abwesenheit des Vaters im Familienleben, in Missbrauch und Gewalt gegen Frauen zeigt“, sagte der Pontifex am Donnerstag in seiner Rede vor mehreren Zehntausend Menschen in Lima. In vielen Ländern Südamerikas gebe es immer noch die Überzeugung, dass Männer Frauen von Natur aus überlegen seien.

Im Christentum gelte aber die Überzeugung, dass beide Geschlechter die gleiche Würde und Verantwortung hätten. Der Glauben rechtfertige „weder eine Ungleichheit bei der Verantwortung für die häuslichen Aufgaben noch die Unterordnung eines Ehepartners unter den anderen“. Man müsse weiter daran arbeiten, die Rollen von Mann und Frau in den Familien miteinander in Einklang zu bringen.

Missbrauchs-Skandale in Peru
Das Oberhaupt der katholischen Kirche, das sich seit Mittwoch zu einem fünftägigen Besuch in Peru aufhält, verurteilte außerdem jede Form von Gewalt gegen Frauen. Zuvor hatte er bei einem Treffen mit Perus Bischöfen eine Aufarbeitung der Skandale um sexuellen Missbrauch durch Geistliche gefordert. „Wir müssen so reagieren, wie es Jesus tun würde: mit Wahrheit, Gerechtigkeit, Vergebung, Wiedergutmachung und einem immer entschlosseneren Engagement für eine Kultur der Vorbeugung und des Schutzes der Schwächsten vor diesen Verbrechen“, sagte Leo XIV. Wie in vielen anderen Ländern gab es auch in Peru zahlreiche Missbrauchsfälle.

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Der gebürtige US-Amerikaner war vor seinem Wechsel nach Rom zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof in Lima tätig. Aus diesen Jahren hat er auch einen peruanischen Pass. Der Papst ist derzeit auf Südamerika-Reise. Er war bereits in Argentinien und Uruguay. In Peru stehen noch ein Abstecher in den Amazonas-Regenwald und ein Ausflug auf 3700 Meter in die Anden auf dem Programm, was wegen der dünnen Höhenluft als heikel gilt. Dem 71-Jährigen war erst Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Inzwischen ist er wieder krebsfrei.

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