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Der „Kinderfänger“ ist fast immer ein Fehlalarm

Oberösterreich
12.11.2026 19:00
Eltern haben Angst um ihre Kinder am Schulweg, doch Entführungen sind äußerst selten
Eltern haben Angst um ihre Kinder am Schulweg, doch Entführungen sind äußerst selten(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Für Schlagzeilen sorgte ein unschuldiger Ortspolitiker aus Hochburg-Ach, der am Mittwoch in den unbegründeten Verdacht geriet, ein „Kinderfänger“ zu sein. Fehlalarm wegen vermeintlicher Entführer sind gar nicht selten, meistens beginnt die Welle nach der Verkehrsschulung der Kinder.

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Andreas Peterlechner (SPÖ) hatte, wie berichtet, im Rahmen der Aktion „Sicherer Schulweg“ an einer Haltestelle Sackerl mit Leuchtstreifen, einem Malbuch, Buntstiften und Süßigkeiten an Volksschüler verteilt. Als die Volksschuldirektorin erfuhr, dass ein fremder Mann Kindern Süßigkeiten angeboten habe, alarmierte sie die Polizei, die den „Fall“ zum Glück rasch klärte.

Nach der Verkehrsschulung geht´s los
Solche Anzeigen, dass sich ominöse Fremde Schulkindern nähern, gehören zum journalistischen Jahreskreis der chronikalen Lokalberichterstattung: Etwa zwei Wochen nach der Verkehrsschulung durch die Exekutive häufen sich entsprechende Meldungen. Von Elternvereinen und Schulen werden per WhatsApp und anderen Apps Warnungen veröffentlicht. Doch in der österreichischen Kriminalgeschichte ist die Entführung von Natascha Kampusch nahezu der einzige Fall, wenn auch schlimm genug.

Die Elternangst ist oft überschießend
So gab es beispielsweise im Kremstal vor ein paar Jahren einen Vorfall, bei dem ein Fremder aus dem Auto heraus drei Schülern anbot, sie ein Stück den steilen Berghang hinauf mitzunehmen. Sie weigerten sich, die Eltern schlugen Alarm. Dann stellte sich heraus: Es war der neue Gemeindearzt . . .

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