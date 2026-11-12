Der „Kinderfänger“ ist fast immer ein Fehlalarm

Andreas Peterlechner (SPÖ) hatte, wie berichtet, im Rahmen der Aktion „Sicherer Schulweg“ an einer Haltestelle Sackerl mit Leuchtstreifen, einem Malbuch, Buntstiften und Süßigkeiten an Volksschüler verteilt. Als die Volksschuldirektorin erfuhr, dass ein fremder Mann Kindern Süßigkeiten angeboten habe, alarmierte sie die Polizei, die den „Fall“ zum Glück rasch klärte.

Nach der Verkehrsschulung geht´s los

Solche Anzeigen, dass sich ominöse Fremde Schulkindern nähern, gehören zum journalistischen Jahreskreis der chronikalen Lokalberichterstattung: Etwa zwei Wochen nach der Verkehrsschulung durch die Exekutive häufen sich entsprechende Meldungen. Von Elternvereinen und Schulen werden per WhatsApp und anderen Apps Warnungen veröffentlicht. Doch in der österreichischen Kriminalgeschichte ist die Entführung von Natascha Kampusch nahezu der einzige Fall, wenn auch schlimm genug.