Belgien bezwingt Türkei und wahrt Aufstiegschance

Belgien bleibt im Rennen um einen Platz im Viertelfinale der Fußball-Nations-League. Die Belgier feierten am Donnerstag in Izmir einen 2:1 (2:1)-Sieg gegen die Türkei und übernahmen in der League A/Gruppe A1 vorerst Rang zwei von Italien. Die Italiener empfangen am Abend (20.45 Uhr) in Mailand Tabellenführer Frankreich. Die Türkei ist auch nach fünf Spielen ohne Punkt, kann aber noch das Play-off um den Klassenerhalt erreichen.