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Trotz Güler-Traumtor:

Belgien bezwingt Türkei und wahrt Aufstiegschance

Fußball International
12.11.2026 20:39
Jubel bei den Belgiern
Jubel bei den Belgiern(Bild: AFP/YASIN AKGUL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Belgien bleibt im Rennen um einen Platz im Viertelfinale der Fußball-Nations-League. Die Belgier feierten am Donnerstag in Izmir einen 2:1 (2:1)-Sieg gegen die Türkei und übernahmen in der League A/Gruppe A1 vorerst Rang zwei von Italien. Die Italiener empfangen am Abend (20.45 Uhr) in Mailand Tabellenführer Frankreich. Die Türkei ist auch nach fünf Spielen ohne Punkt, kann aber noch das Play-off um den Klassenerhalt erreichen.

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Arda Güler brachte die Türkei im ersten Match unter dem neuen Teamchef Sergen Yalcin mit einem herrlichen Freistoßtreffer in Führung (20.).

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid drehte den Ball aus 25 Metern um die Mauer und traf ins Kreuzeck. Belgien schaffte mit einem Doppelpack schnell die Wende. Kevin de Bruyne traf nach Hereingabe von Jeremy Doku (27.), Charles de Ketelaera nach idealem Pass von Diego Moreira (31.).

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