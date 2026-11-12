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Spanier berichten:

Goalie will nach Drama De Miguels Familie treffen

Fußball International
12.11.2026 19:16
Jesús de Miguel ist nach einem Zusammenprall mit Jesús Owono verstorben.
Jesús de Miguel ist nach einem Zusammenprall mit Jesús Owono verstorben.(Bild: AFP/CESAR MANSO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während noch immer unklar ist, ob Jesús Owono nach dem dramatischen Todesfall von Fußballer Jesús de Miguel auf den Rasen zurückkehren wird, soll der Tormann um ein Treffen mit der Familie des Verstorbenen gebeten haben.

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Owono, nach dessen schwerem Foul der Spanier Miguel gestorben war, soll über eine Rückkehr in den Profi-Fußball selbst entscheiden können. Das sagte Trainer Carles Manso, der Trainer von Owonos Mannschaft FC Andorra, bei einer Pressekonferenz vor dem spanischen Zweitligaspiel am Samstag bei UD Almería. „Wir werden ihm den Freiraum geben, ganz frei zu entscheiden, ob und wann er zurückkehren möchte“, sagte Manso.

Jesús Owono
Jesús Owono(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

  „Er kann diese Entscheidung treffen, wann immer er den richtigen Zeitpunkt dafür sieht und sich wirklich dazu bereit fühlt“, führte Manso aus. Spanischen Medienberichten zufolge dementierte Manso, dass der 25-jährige Owono über einen Rücktritt nachdenken soll. Jesús de Miguel, Angreifer von CD Teneriffa hatte den Zusammenprall, als Owono weit aus seinem Tor geeilt war, nicht überlebt. Er hatte einen Herzstillstand erlitten und war tags darauf in einem Krankenhaus mit nur 30 Jahren gestorben.

Trainer sprach über emotionalen Zustand des Spielers
Gegen Owono nahm die Mordkommission der spanischen Polizei Ermittlungen auf, der Nachrichtenagentur AP zufolge wegen möglicher fahrlässiger Tötung. Laut spanischen Medien geht aber Teneriffas Oberstaatsanwalt José Luis Sánchez-Jáuregui davon aus, dass ein Strafverfahren wegen des Spielgeschehens sehr unwahrscheinlich ist. Owono droht auf jeden Fall eine lange Sperre durch den spanischen Fußballverband RFEF.

  „Er ist zutiefst betroffen von der Situation“, sagte Manso über den Keeper aus Äquatorialguinea. Owono stehe vor einer sehr komplexen Herausforderung, „und wir müssen seinen persönlichen Prozess und seine Privatsphäre respektieren. Er durchlebt wahrscheinlich eine der schwierigsten Phasen seines Lebens. Unsere Aufgabe ist es einfach, ihm zur Seite zu stehen und ihm so viel Unterstützung wie möglich zu bieten.“

Jesús de Miguel wurde nur 30 Jahre alt.
Jesús de Miguel wurde nur 30 Jahre alt.(Bild: AP/AP Photo/Manu Fernandez)

Owono in psychologischer Behandlung
Derzeit sei Owono bei seiner Familie, seinen Freunden und seiner Partnerin. „Sie werden ihm helfen, diese traurige Situation so gut wie möglich zu bewältigen“, sagte Andorras Coach. Der Keeper selbst hatte sich zuletzt auf sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. „Es fällt mir schwer, Worte zu finden, und es ist für mich sehr schwierig, das Geschehene überhaupt zu begreifen. Der Verlust von Jesús schmerzt mich unendlich“, hatte er geschrieben.

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Wie die Zeitung „Marca“ berichtet, befindet sich der Torwart in der Obhut von Psychologen und Ärzten des Vereins. Owono habe erneut den Verein von der Insel Teneriffa darum gebeten, ein Treffen mit der Familie von Jesús de Miguel zu organisieren, um ihnen persönlich sein Beileid auszusprechen. Der Klub soll demzufolge jedoch um mehr Zeit gebeten haben, um die Trauer der Familie zu respektieren.

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