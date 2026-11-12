Goalie will nach Drama De Miguels Familie treffen

Owono in psychologischer Behandlung

Derzeit sei Owono bei seiner Familie, seinen Freunden und seiner Partnerin. „Sie werden ihm helfen, diese traurige Situation so gut wie möglich zu bewältigen“, sagte Andorras Coach. Der Keeper selbst hatte sich zuletzt auf sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. „Es fällt mir schwer, Worte zu finden, und es ist für mich sehr schwierig, das Geschehene überhaupt zu begreifen. Der Verlust von Jesús schmerzt mich unendlich“, hatte er geschrieben.