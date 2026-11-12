„Kinder nicht in der Lage, einen Stift zu halten“

Österreichs Schulen stehen zunehmend unter Druck: In Deutsch und Mathematik erreicht nur etwa ein Viertel der Schüler die Bildungsziele. Doch die Probleme beginnen offenbar schon vor dem ersten Schultag. Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Thomas Krebs berichtet von alarmierenden Zuständen bei Schuleinschreibungen: „Ich bin entsetzt, wie viele Kinder nicht in der Lage sind einen Buntstift zu halten. Und manche seien sogar erstaunt gewesen, dass dieser Farbe abgibt.“
Es ist ein Bild, das nachdenklich macht: Kinder, die kurz vor dem Schuleintritt stehen und noch nie einen Buntstift in der Hand gehalten haben. „Ich war entsetzt, wie viele nicht in der Lage waren, einen Buntstift zu halten und ganz erstaunt waren, dass der Buntstift Farbe gegeben hat“, erzählt Lehrer-Gewerkschafter Thomas Krebs entsetzt im krone.tv Interview.
Betroffen sind fünf- bis sechsjährige Kinder, die im darauffolgenden Jahr in die Volksschule kommen sollten. Er sieht dabei auch die Eltern in der Pflicht: „Elternsein ist nicht immer nur ein Spaziergang.“ Kinder müssten etwa selbstständig sein, zeichnen können und die deutsche Sprache beherrschen.
Neben den Sprachproblemen belaste auch Gewalt den Schulalltag. Vor allem einzelne aggressive Eltern würden Lehrern und Schulleitungen das Leben schwer machen. Dazu kämen immer öfter KI-generierte Beschwerden, die viel Zeit kosten würden. „Laufend“, sagt Krebs auf die Frage, ob solche Schreiben mittlerweile häufiger vorkommen. Für den Gewerkschafter ist klar: Lehrer können nicht alle gesellschaftlichen Probleme allein lösen.
Ich war entsetzt, wie viele Kinder nicht in der Lage sind, einen Buntstift zu halten. Und manche seien sogar erstaunt gewesen, dass dieser Farbe abgibt.
Lehrer-Gewerkschafter Thomas Krebs im krone.tv Interview
Auch die neue KI-Strategie von Bildungsminister Christoph Wiederkehr sorgt bei Krebs für wenig Begeisterung. „Das ist nichts Neues“, urteilt er. Was den Lehrern fehle, seien konkrete Hilfestellungen, klare Regeln und entsprechende Fortbildungen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz.
Mit der Politik geht der Gewerkschafter hart ins Gericht. Sie habe die Probleme an den Schulen verschlafen, findet er. Besonders alarmierend sei der Mangel an entsprechend ausgebildeten Fachkräften. „Wir haben einen Riesenmangel in der Sonderpädagogik. Wir haben keine Leute mehr, die ausgebildet werden“, warnt Krebs und fordert rasches Gegensteuern. Solange Fachkräfte fehlen, blieben viele Probleme ungelöst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.