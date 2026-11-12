„Kinder nicht in der Lage, einen Stift zu halten“

Österreichs Schulen stehen zunehmend unter Druck: In Deutsch und Mathematik erreicht nur etwa ein Viertel der Schüler die Bildungsziele. Doch die Probleme beginnen offenbar schon vor dem ersten Schultag. Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Thomas Krebs berichtet von alarmierenden Zuständen bei Schuleinschreibungen: „Ich bin entsetzt, wie viele Kinder nicht in der Lage sind einen Buntstift zu halten. Und manche seien sogar erstaunt gewesen, dass dieser Farbe abgibt.“