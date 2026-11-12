Cahuzac muss gehen! Baidoo bekommt neuen Trainer

Samson Baidoo bekommt bei RC Lens einen neuen Cheftrainer. Der französische Fußball-Ligue-1-Klub gab am Donnerstag die Trennung von Yannick Cahuzac bekannt. Lens verlor die jüngsten drei Pflichtspiele, wobei nach dem 0:1 bei Lille und vor dem Sonntag-1:2 gegen Olympique Marseille das 1:9 in der Champions League zu Hause gegen Como negativ herausgestochen war. So hoch hatte zuvor kein Team in der „Königsklasse“ verloren. Cahuzac war erst Mitte September „befördert“ worden.
Nach einer Saison mit dem Gewinn des nationalen Cups und dem Ligaabschneiden als Vizemeister hatte Anfang Juli Dino Toppmöller die Nachfolge des zu Crystal Palace abgewanderten Pierre Sage angetreten. Nach nur sechs Pflichtspielen folgte schon wieder die Trennung vom Deutschen.
Dessen Assistenten Cahuzac wurde dann das Vertrauen geschenkt, ehe nach nur neun Partien und weniger als zwei Monaten auch diese Personalentscheidung vom Verein als nicht passend eingestuft wurde. Unter dem 41-jährigen Franzosen gab es nur drei Siege bei gleich sechs Niederlagen. In der Liga als 11. und Champions League als 33. liegt der Klub deutlich hinter den Erwartungen zurück. Über die Nachfolge ist noch nichts bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.