Cahuzac muss gehen! Baidoo bekommt neuen Trainer

Dessen Assistenten Cahuzac wurde dann das Vertrauen geschenkt, ehe nach nur neun Partien und weniger als zwei Monaten auch diese Personalentscheidung vom Verein als nicht passend eingestuft wurde. Unter dem 41-jährigen Franzosen gab es nur drei Siege bei gleich sechs Niederlagen. In der Liga als 11. und Champions League als 33. liegt der Klub deutlich hinter den Erwartungen zurück. Über die Nachfolge ist noch nichts bekannt.