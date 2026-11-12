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Cahuzac muss gehen! Baidoo bekommt neuen Trainer

Fußball International
12.11.2026 20:45
Samson Baidoo
Samson Baidoo(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Samson Baidoo bekommt bei RC Lens einen neuen Cheftrainer. Der französische Fußball-Ligue-1-Klub gab am Donnerstag die Trennung von Yannick Cahuzac bekannt. Lens verlor die jüngsten drei Pflichtspiele, wobei nach dem 0:1 bei Lille und vor dem Sonntag-1:2 gegen Olympique Marseille das 1:9 in der Champions League zu Hause gegen Como negativ herausgestochen war. So hoch hatte zuvor kein Team in der „Königsklasse“ verloren. Cahuzac war erst Mitte September „befördert“ worden.

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Nach einer Saison mit dem Gewinn des nationalen Cups und dem Ligaabschneiden als Vizemeister hatte Anfang Juli Dino Toppmöller die Nachfolge des zu Crystal Palace abgewanderten Pierre Sage angetreten. Nach nur sechs Pflichtspielen folgte schon wieder die Trennung vom Deutschen.

Yannick Cahuzac muss seine Koffer packen.
Yannick Cahuzac muss seine Koffer packen.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Dessen Assistenten Cahuzac wurde dann das Vertrauen geschenkt, ehe nach nur neun Partien und weniger als zwei Monaten auch diese Personalentscheidung vom Verein als nicht passend eingestuft wurde. Unter dem 41-jährigen Franzosen gab es nur drei Siege bei gleich sechs Niederlagen. In der Liga als 11. und Champions League als 33. liegt der Klub deutlich hinter den Erwartungen zurück. Über die Nachfolge ist noch nichts bekannt.

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