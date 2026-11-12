Lionel Scaloni bleibt Teamchef von Argentinien

Der 48-Jährige hat Argentinien 2022 zum WM-Titel und zu zwei Copa-America-Titeln (2021, 2024) geführt. „Ich bin genauso motiviert und begeistert wie am ersten Tag und freue mich, weitermachen zu können“, sagte Scaloni zu seiner Vertragsverlängerung. Sein alter Kontrakt wäre mit Ende 2026 ausgelaufen.