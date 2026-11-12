ÖFB-Teamspieler kämpferisch: „Weiß, was ich kann!“

Keine Stammplatzsorgen hat Seiwald beim ÖFB-Team, mit dem es am Samstag in Linz gegen Irland um den Nations-League-Gruppensieg geht. Mit einem Sieg wäre Endrang eins schon vor dem letzten Match am Dienstag in Debrecen gegen Israel fix. Um das zu schaffen, müsse man aber einen besseren Start als beim 2:2 in Dublin hinlegen, betonte Seiwald. „Diesmal wird es ein anderes Spiel. Wir wollen von Anfang an das Kommando übernehmen und dürfen uns nicht wie in Irland überrumpeln lassen“, forderte Seiwald.