Bitterer Doppelpack: „Es hat richtig geschnalzt“

Einen Herbstkehraus der bittersten Art erlebte Schwarzach-Kicker Thomas Ortner. Der 20-Jährige riss sich am vergangenen Wochenende das Kreuzband. Und das schon zum zweiten Mal! Mit der „Krone“ sprach der Pongauer über den nächsten Tiefschlag.
„Ich habe langsam das Gefühl, dass ein Fluch über mir schwebt“, kann es Thomas Ortner noch gar nicht richtig fassen. Der 20-jährige Kicker von Salzburgligist Schwarzach riss sich am vergangenen Wochenende beim 1:1-Unentschieden in Eugendorf ohne Fremdeinwirkung das rechte Kreuzband. Und das bereits zum zweiten Mal binnen eineinhalb Jahren. Bitter: Erst vor sechs Wochen absolvierte der Pongauer die letzte Einheit seines Aufbautrainings und stand den abstiegsbedrohten Schwarzachern erst seit kurzem wieder voll zur Verfügung.
Das MRI-Ergebnis hat mich dann schon sehr schockiert.
Thomas ORTNER, SV Schwarzach
„Echt bitter, dass es mich schon wieder erwischt hat“, meinte Ortner, der erst nicht an das Kreuzband dachte. „Es hat zwar richtig geschnalzt. Dennoch habe ich erst nicht geglaubt, dass es erneut so eine Verletzung ist. Das MRI-Ergebnis hat mich dann schon sehr schockiert.“
Operation erst im neuen Jahr
Eine Operation braucht der junge Mittelfeldspieler auch dieses Mal. Allerdings will Ortner damit noch warten. „Das interessiert mich vor der Weihnachtszeit noch nicht. Da fehlt mir die Lust, dass ich dann die ganze Zeit nur so halb herumgehen kann und auf alles aufpassen muss.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.