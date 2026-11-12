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Bitterer Doppelpack: „Es hat richtig geschnalzt“

Salzburg: Sport-Nachrichten
12.11.2026 20:30
Aktuell auf Krücken unterwegs: Schwarzachs Thomas Ortner.
Aktuell auf Krücken unterwegs: Schwarzachs Thomas Ortner.(Bild: zVg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Einen Herbstkehraus der bittersten Art erlebte Schwarzach-Kicker Thomas Ortner. Der 20-Jährige riss sich am vergangenen Wochenende das Kreuzband. Und das schon zum zweiten Mal! Mit der „Krone“ sprach der Pongauer über den nächsten Tiefschlag.

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„Ich habe langsam das Gefühl, dass ein Fluch über mir schwebt“, kann es Thomas Ortner noch gar nicht richtig fassen. Der 20-jährige Kicker von Salzburgligist Schwarzach riss sich am vergangenen Wochenende beim 1:1-Unentschieden in Eugendorf ohne Fremdeinwirkung das rechte Kreuzband. Und das bereits zum zweiten Mal binnen eineinhalb Jahren. Bitter: Erst vor sechs Wochen absolvierte der Pongauer die letzte Einheit seines Aufbautrainings und stand den abstiegsbedrohten Schwarzachern erst seit kurzem wieder voll zur Verfügung.

Zitat Icon

Das MRI-Ergebnis hat mich dann schon sehr schockiert.

Thomas ORTNER, SV Schwarzach

„Echt bitter, dass es mich schon wieder erwischt hat“, meinte Ortner, der erst nicht an das Kreuzband dachte. „Es hat zwar richtig geschnalzt. Dennoch habe ich erst nicht geglaubt, dass es erneut so eine Verletzung ist. Das MRI-Ergebnis hat mich dann schon sehr schockiert.“

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