Bitterer Doppelpack: „Es hat richtig geschnalzt“

„Ich habe langsam das Gefühl, dass ein Fluch über mir schwebt“, kann es Thomas Ortner noch gar nicht richtig fassen. Der 20-jährige Kicker von Salzburgligist Schwarzach riss sich am vergangenen Wochenende beim 1:1-Unentschieden in Eugendorf ohne Fremdeinwirkung das rechte Kreuzband. Und das bereits zum zweiten Mal binnen eineinhalb Jahren. Bitter: Erst vor sechs Wochen absolvierte der Pongauer die letzte Einheit seines Aufbautrainings und stand den abstiegsbedrohten Schwarzachern erst seit kurzem wieder voll zur Verfügung.