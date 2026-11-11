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Die Grünen fordern Abnehmspritze auf Rezept

Innenpolitik
11.11.2026 13:26
Immer mehr Menschen greifen zur teuren Abnehmspritze
Immer mehr Menschen greifen zur teuren Abnehmspritze(Bild: Imre Antal)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Immer mehr Menschen nehmen die Abnehmspritze. Dafür müssen sie aber tief in die Geldbörse greifen. Pro Monat sind 500 bis 600 Euro zu berappen und das für eine lange Zeit. Die Grünen fordern nun, dass die Kasse in bestimmten Fällen die Kosten übernimmt.

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Ein Mann aus Niederösterreich hat durchgesetzt, dass er die begehrte Spritze von der ÖGK bezahlt bekommt. Die „Krone“ hat berichtet. Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner fordert einen Kurswechsel bei der Abnehmspritze. Auch die Ärztekammer NÖ fordert eine Gesetzesänderung.

Schallmeiner macht darauf aufmerksam, dass die Kasse die viel aufwendigere und gefährliche Magenverkleinerung zahlt, aber nicht die weit weniger invasive Abnehmspritze. Der Grund dafür ist, dass Abnehmmedikamente als Lifestyle-Produkte gelten und seit 2004 auf der Negativliste nach § 351c ASVG stehen und damit grundsätzlich von der Kassenerstattung ausgeschlossen sind. Auf dieser Listen stehen unter anderem auch homöopathische Präparate. 

Grünen-Sprecher Schallmeiner
Grünen-Sprecher Schallmeiner(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Der grüne Vorschlag sieht die Abnehmspritze freilich nicht als Lifestyle-Produkt für alle, sondern ein streng kontrolliertes Vorgehen vor. Wer eine klare medizinische Indikation hat, bekommt die Therapie.

Einnahme unter ärztlicher Aufsicht
Es gibt eine Eingangsuntersuchung und regelmäßige Kontrollen mit Diätologen. Der Erfolg zählt nicht nur auf der Waage, sondern auch bei Blutzucker, Blutdruck, Mobilität und Lebensqualität.

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Die Patienten sollen keine Vorfinanzierung leisten müssen. Die öffentliche Finanzierung greift direkt bei der Abgabe in der Apotheke. „Misserfolg“ soll keine Vorbedingung sein. „Niemand muss erst monatelang beweisen, dass Diät und Bewegung nicht gewirkt haben“, so Schallmeiner.

„Ob jemand die Abnehmspritze bezahlt bekommt, hängt heute davon ab, wie hartnäckig man ist und wie viel Geld man hat, und nicht davon, ob man sie medizinisch braucht. Das ist hochgradig ungerecht. Kranke Menschen dürfen nicht erst Bittbriefe an den Chefarzt schreiben müssen, um eine Behandlung zu bekommen“, argumentiert der grüne Abgeordnete.

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