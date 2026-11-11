Die Grünen fordern Abnehmspritze auf Rezept

Schallmeiner macht darauf aufmerksam, dass die Kasse die viel aufwendigere und gefährliche Magenverkleinerung zahlt, aber nicht die weit weniger invasive Abnehmspritze. Der Grund dafür ist, dass Abnehmmedikamente als Lifestyle-Produkte gelten und seit 2004 auf der Negativliste nach § 351c ASVG stehen und damit grundsätzlich von der Kassenerstattung ausgeschlossen sind. Auf dieser Listen stehen unter anderem auch homöopathische Präparate.