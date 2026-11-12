Ludwig zu Mascherl-Streit: „Es geht um Sicherheit“

Das Wiener Rathaus habe das berühmte rote Leucht-Mascherl in der Innenstadt nicht verhindert, betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstagabend, sondern im Gegenteil vermittelnd eingegriffen. Der Häme der letzten Tage kontert Ludwig mit ebenso deftigen Retourkutschen, vor allem in Richtung von Niederösterreich.
Zu Unrecht ins Eck des „Mascherl-Verhinderers“ gestellt sieht sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Ohne Gespräche zwischen Rathaus und Polizei hätte es nämlich nach dem Leichtsinn letztes Jahr – vor allem Touristen hatten für Fotos alle Verkehrsregeln an der stark befahrenen Kreuzung Walfischgasse/Kärntner Straße ignoriert – einfach ein striktes polizeiliches Verbot gegeben, betont er. So gab es zumindest ein Angebot.
Eingesperrtes Mascherl nur „Marketing-Gag“?
Das Angebot, die Weihnachtsdekoration auch heuer zu montieren und zugleich für einen privaten Ordnerdienst an der Kreuzung zu sorgen, habe etwa das Hotel Sacher zum Unterschied vom Modehaus Popp & Kretschmer gerne angenommen, so Ludwig am Rande der alljährlichen zeremoniellen Illumination der Weihnachtsstraßen-Beleuchtung an der Seite von Wiens Wirtschaftskammer-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits.
Es hat die Auflage der Polizei gegeben, das zu untersagen. Damit haben wir nicht leben wollen, und Unternehmen eine andere Möglichkeit angeboten.
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)
„Es geht um die Sicherheit“, unterstrich Ludwig. Auf die achte man zum Unterschied von anderen Parteien eben auch abseits von Sonntagsreden. Dass das Modehaus Popp & Kretschmer um sein Mascherl „trauere“ und nun im Schaufenster „eingesperrt“ herzeige, sei offenbar schon länger als „Marketing-Gag und Kampagne so vorgesehen“ gewesen. Tatsächlich zeigte ein „Krone“-Lokalaugenschein am Donnerstagabend: Auch das eingesperrte Mascherl sorgt für reichlich Andrang.
Wien gegen St. Pölten, das ist Brutalität
Besonders geärgert hat Ludwig offenbar, dass seine niederösterreichische Kollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sich an der Häme im Internet beteiligte und dem Mascherl eine Heimat in der niederösterreichischen Hauptstadt anbot. Er glaube, so Ludwig süffisant, Mikl-Leitner sei einmal Innenministerin gewesen. Umso überraschender sei, dass sie polizeiliche Bedenken nicht ernst nehme – bei allem Verständnis dafür, dass man, wenn man als Bundesland attraktiver dastehen wolle, dafür Inspiration in Wien suche.
Weniger in scherzhafter Laune zeigte sich Kriz-Zwittkovits. Sie sieht in dem Ordnerdienst-Angebot ein unzulässiges Abschieben von ordnungspolitischen Aufgaben – und Kosten dafür – von der öffentlichen Hand an Private. Einig waren sich Ludwig und Kriz-Zwittkovits aber über die Sinnhaftigkeit und Schönheit der 30 Wiener Einkaufsstraßenbeleuchtungen, deren Kosten sich die Stadt und die Händler auch heuer wieder, Mascherl-Zwist hin oder her, halbe-halbe teilen.
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