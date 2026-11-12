Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deko „eingesperrt“

Ludwig zu Mascherl-Streit: „Es geht um Sicherheit“

Wien
12.11.2026 19:45
Verkehrsstau und Polit-Streit wegen einer Deko ...
Verkehrsstau und Polit-Streit wegen einer Deko ...(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Das Wiener Rathaus habe das berühmte rote Leucht-Mascherl in der Innenstadt nicht verhindert, betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstagabend, sondern im Gegenteil vermittelnd eingegriffen. Der Häme der letzten Tage kontert Ludwig mit ebenso deftigen Retourkutschen, vor allem in Richtung von Niederösterreich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zu Unrecht ins Eck des „Mascherl-Verhinderers“ gestellt sieht sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Ohne Gespräche zwischen Rathaus und Polizei hätte es nämlich nach dem Leichtsinn letztes Jahr – vor allem Touristen hatten für Fotos alle Verkehrsregeln an der stark befahrenen Kreuzung Walfischgasse/Kärntner Straße ignoriert – einfach ein striktes polizeiliches Verbot gegeben, betont er. So gab es zumindest ein Angebot.

Eingesperrtes Mascherl nur „Marketing-Gag“?
Das Angebot, die Weihnachtsdekoration auch heuer zu montieren und zugleich für einen privaten Ordnerdienst an der Kreuzung zu sorgen, habe etwa das Hotel Sacher zum Unterschied vom Modehaus Popp & Kretschmer gerne angenommen, so Ludwig am Rande der alljährlichen zeremoniellen Illumination der Weihnachtsstraßen-Beleuchtung an der Seite von Wiens Wirtschaftskammer-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits bei der ...
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits bei der traditionellen Illumination der Weihnachtsbeleuchtung der Wiener Einkaufsstraßen Donnerstagabend.(Bild: Imre Antal)
Zitat Icon

Es hat die Auflage der Polizei gegeben, das zu untersagen. Damit haben wir nicht leben wollen, und Unternehmen eine andere Möglichkeit angeboten.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)

„Es geht um die Sicherheit“, unterstrich Ludwig. Auf die achte man zum Unterschied von anderen Parteien eben auch abseits von Sonntagsreden. Dass das Modehaus Popp & Kretschmer um sein Mascherl „trauere“ und nun im Schaufenster „eingesperrt“ herzeige, sei offenbar schon länger als „Marketing-Gag und Kampagne so vorgesehen“ gewesen. Tatsächlich zeigte ein „Krone“-Lokalaugenschein am Donnerstagabend: Auch das eingesperrte Mascherl sorgt für reichlich Andrang.

Wien gegen St. Pölten, das ist Brutalität
Besonders geärgert hat Ludwig offenbar, dass seine niederösterreichische Kollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sich an der Häme im Internet beteiligte und dem Mascherl eine Heimat in der niederösterreichischen Hauptstadt anbot. Er glaube, so Ludwig süffisant, Mikl-Leitner sei einmal Innenministerin gewesen. Umso überraschender sei, dass sie polizeiliche Bedenken nicht ernst nehme – bei allem Verständnis dafür, dass man, wenn man als Bundesland attraktiver dastehen wolle, dafür Inspiration in Wien suche.

Lesen Sie auch:
Der Hype im Vorjahr wurde zur Belastungsprobe für die Polizei
„Krone“ fragte Wiener
Streit um rotes Mascherl: „Wir wollen es zurück!“
12.11.2026
Verlockendes Angebot
Niederösterreich will jetzt Wiens rotes Mascherl
12.11.2026
Zu viele Auflagen
Fix: Das rote XXL-Mascherl in der City kommt nicht
09.11.2026

Weniger in scherzhafter Laune zeigte sich Kriz-Zwittkovits. Sie sieht in dem Ordnerdienst-Angebot ein unzulässiges Abschieben von ordnungspolitischen Aufgaben – und Kosten dafür – von der öffentlichen Hand an Private. Einig waren sich Ludwig und Kriz-Zwittkovits aber über die Sinnhaftigkeit und Schönheit der 30 Wiener Einkaufsstraßenbeleuchtungen, deren Kosten sich die Stadt und die Händler auch heuer wieder, Mascherl-Zwist hin oder her, halbe-halbe teilen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
12.11.2026 19:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Michael LudwigJohanna Mikl-Leitner
NiederösterreichWien
SPÖPolizei
InnenstadtWiener RathausBürgermeister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
6° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
6° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
6° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
6° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
6° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
159.442 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
121.749 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
107.344 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
832 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
817 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
778 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Mehr Wien
Damen-Champions-League
Gleich LIVE: Wiener Austria muss bei Benfica ran!
Deko „eingesperrt“
Ludwig zu Mascherl-Streit: „Es geht um Sicherheit“
Leopold Museum
Bilder aus der Gosse, Nackttänzer & Bubiköpfe
„Krone“ fragte Wiener
Streit um rotes Mascherl: „Wir wollen es zurück!“
Kommentar des Tages
Sparstift: „Ohne Kunst und Kultur wird´s finster“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf