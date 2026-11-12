Ludwig zu Mascherl-Streit: „Es geht um Sicherheit“

Wien gegen St. Pölten, das ist Brutalität

Besonders geärgert hat Ludwig offenbar, dass seine niederösterreichische Kollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sich an der Häme im Internet beteiligte und dem Mascherl eine Heimat in der niederösterreichischen Hauptstadt anbot. Er glaube, so Ludwig süffisant, Mikl-Leitner sei einmal Innenministerin gewesen. Umso überraschender sei, dass sie polizeiliche Bedenken nicht ernst nehme – bei allem Verständnis dafür, dass man, wenn man als Bundesland attraktiver dastehen wolle, dafür Inspiration in Wien suche.