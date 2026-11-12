Unbekannte montierten 15 Brückenschilder ab

Dreiste Diebe haben es in Osttirol auf Brückennamensschilder abgesehen! Gleich 15 Tafeln verschwanden entlang zweier Landesstraßen in Assling und Leisach. Der Schaden geht in die Tausende. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die unbekannten Täter haben in den vergangenen Tagen entlang der Pustertaler Höhenstraße (L324) und der St. Justina-Landesstraße (L388) zugeschlagen. Im Gemeindegebiet von Assling und Leisach montierten sie insgesamt 15 Brückennamensschilder ab und ließen diese einfach mitgehen.
Mehrere Tausend Euro Schaden
„Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag“, heißt es seitens der Polizei. Wer hinter der dreisten Diebstahlserie steckt, ist bislang völlig unklar.
Polizei sucht Zeugen
Die Polizeiinspektion Lienz ersucht nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 059133/7230 bei der Polizei zu melden.
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