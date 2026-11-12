Millionen wissen nichts von ihrer Tuberkulose

Medikamente für viele nicht leistbar

Laut der WHO werden die meisten Erkrankungen in Südostasien, Südamerika und afrikanischen Ländern verzeichnet. Die Infizierten dort könnten sich die Medikamente kaum leisten. Zudem seien internationale Hilfsmittel für die Tuberkulose-Bekämpfung im Vorjahr um 14 Prozent zurückgegangen, hieß es. Die Antibiotika müssen mindestens ein halbes Jahr lang genommen werden, um Resistenzentwicklungen und Rückfälle zu vermeiden. Eine Studie (2023) kam zu dem Schluss, dass die gesamten Behandlungskosten durchschnittlich 1253 US-Dollar (umgerechnet rund 1122 Euro) ausmachen. Darunter fallen etwa Tests, Krankenhausgebühren, Röntgenbilder, aber auch indirekte Kosten wie die Anfahrt zur Behandlung.