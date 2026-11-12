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WHO-Ziele verfehlt

Millionen wissen nichts von ihrer Tuberkulose

Ausland
12.11.2026 20:08
Millionen Menschen haben sich im Vorjahr mit Tuberkulose angesteckt und wissen es wahrscheinlich ...
Millionen Menschen haben sich im Vorjahr mit Tuberkulose angesteckt und wissen es wahrscheinlich bis heute nicht (Symbolbild).(Bild: AFP/APA/NOAH SEELAM)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Im Vorjahr erkrankten weltweit etwa 10,6 Millionen Menschen an Tuberkulose. Ungefähr 2,2 Millionen davon sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wahrscheinlich infiziert, ohne davon zu wissen. Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die bei früher Behandlung gut geheilt werden kann.

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Meist befällt die Erkrankung die Lunge, aber auch Lymphknoten, Knochen, Nieren oder das zentrale Nervensystem können befallen sein. Sie wird beim Husten, Niesen und Sprechen von Mensch zu Mensch übertragen. Typische Symptome sind unter anderem Husten, Fieber und Gewichtsabnahme. Nicht jede Infektion führt allerdings zu einer aktiven Erkrankung.

Im Vorjahr erkrankten laut WHO weltweit 10,6 Millionen Menschen an Tuberkulose. Das ist ein Rückgang von 14 Prozent im Vergleich zu 2015. Auch die Todesfälle gingen zurück. Im vergangenen Jahr starben nach Schätzungen weltweit 1,13 Millionen Menschen an Tuberkulose. Das waren 35 Prozent weniger als 2015. Allerdings sollte dieser Meilenstein allerdings bereits vor sechs Jahren erreicht werden.

Medikamente für viele nicht leistbar
Laut der WHO werden die meisten Erkrankungen in Südostasien, Südamerika und afrikanischen Ländern verzeichnet. Die Infizierten dort könnten sich die Medikamente kaum leisten. Zudem seien internationale Hilfsmittel für die Tuberkulose-Bekämpfung im Vorjahr um 14 Prozent zurückgegangen, hieß es. Die Antibiotika müssen mindestens ein halbes Jahr lang genommen werden, um Resistenzentwicklungen und Rückfälle zu vermeiden. Eine Studie (2023) kam zu dem Schluss, dass die gesamten Behandlungskosten durchschnittlich 1253 US-Dollar (umgerechnet rund 1122 Euro) ausmachen. Darunter fallen etwa Tests, Krankenhausgebühren, Röntgenbilder, aber auch indirekte Kosten wie die Anfahrt zur Behandlung.

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In Österreich ist die Infektion meldepflichtig. 2025 wurden 384 Fälle beim Menschen gemeldet. 2004 waren es noch 1097. Zusätzlich zu verschiedenen Antibiotika gibt es auch eine Impfung. Diese schützt zwar Säuglinge und Kleinkinder vor schweren Krankheitsverläufen, wird aber aufgrund des allgemein niedrigen Infektionsrisikos und der vergleichsweise hohen Nebenwirkungen hierzulande nicht mehr empfohlen.

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