Eine Ohrfeige aus Budapest für Kanzler Merz

Wer dachte, dass nach dem Ende der Ära Viktor Orbán in Budapest sofort die ukrainischen Flaggen gehisst werden, irrt gewaltig. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz wollte alle EU-Mitglieder bei der Ukraine-Hilfe in die Pflicht nehmen (Deutschland ist ja der größte „Sponsor“), und davon auch sein Verhalten bei den EU-Budgetverhandlungen abhängig machen.