Wie sich Online-Gigant für die Packerl-Flut rüstet

Kurz nach 8 Uhr morgens rollen nur noch vereinzelt Pakete über die surrenden Förderbänder des rund 7500 Quadratmeter großen Verteilerzentrums von Amazon in Klagenfurt. Von dem Treiben der rund 60 Mitarbeiter, die rund um die Weihnachtszeit in der Nachtschicht arbeiten, ist nur noch wenig zu spüren, denn „die Hauptarbeitszeit beginnt bei uns um 2 Uhr morgens“, erklärt Tom Mrozinski, Standortleiter des Amazon-Verteilerzentrums Klagenfurt.