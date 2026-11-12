Datum für Bundesliga-Startschuss steht fest

Das nächste Spieljahr der österreichischen Fußball-Bundesliga beginnt am Wochenende 30. Juli bis 1. August. Wie schon zuletzt wird eine Woche davor (23. – 25. Juli) die erste Runde des ÖFB-Cups ausgetragen. Das geht aus dem Rahmenterminplan hervor, den die Bundesliga am Donnerstag veröffentlichte. Die letzte Runde wird am 12./13. Mai 2028 gespielt und damit vier Wochen vor Beginn der Europameisterschaft (9. Juni bis 9. Juli 2028). Mitte Mai folgt noch das Europacup-Play-off.
Im Herbst 2027 werden sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga 16 Runden ausgetragen, englische Runden gibt es dabei nicht. Der letzte Spieltag vor dem Jahreswechsel steigt von 10. bis 12. Dezember, von 17. bis 19. Dezember steht aber noch die dritte Cup-Runde auf dem Terminplan.
Auftakt 2028 am 21. Jänner
Die Frühjahrssaison wird von 21. bis 23. Jänner (Bundesliga) bzw. 11. bis 13. Februar (2. Liga) gestartet. Die Teilung in der Bundesliga in Meister- und Qualifikationsgruppe erfolgt nach der 22. Runde am 26./27. Februar. Das Cupfinale ist für 30. April oder 1. Mai angesetzt. Klubs, die im Europacup engagiert sind, dürfen in der Qualifikationsphase ein Pflichtspiel (Liga oder Cup) verschieben. Bisher galt diese Regelung nur für Play-off-Spiele im Europacup.
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