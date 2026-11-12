Datum für Bundesliga-Startschuss steht fest

Das nächste Spieljahr der österreichischen Fußball-Bundesliga beginnt am Wochenende 30. Juli bis 1. August. Wie schon zuletzt wird eine Woche davor (23. – 25. Juli) die erste Runde des ÖFB-Cups ausgetragen. Das geht aus dem Rahmenterminplan hervor, den die Bundesliga am Donnerstag veröffentlichte. Die letzte Runde wird am 12./13. Mai 2028 gespielt und damit vier Wochen vor Beginn der Europameisterschaft (9. Juni bis 9. Juli 2028). Mitte Mai folgt noch das Europacup-Play-off.