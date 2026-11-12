„Ohne Rhythmus wird es auf Dauer nicht klappen“

Alexander Schlager (30) spielte eine starke Weltmeisterschaft, ist bei Werder Bremen aber nicht gesetzt. Neben ihm lauert ein Trio auf seine Chance, auch im Team zur Nummer eins aufzusteigen – drei heimische Keeper-Legenden beurteilen in der „Krone“ die aktuelle Situation im Team-Kasten.
„Wir haben nicht umsonst vier Torhüter eingeladen. Wenn wir sie uns jetzt nicht anschauen, wann dann?“, erklärte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zuletzt seine Wahl zwischen den Pfosten. Der 68-Jährige setzt – wie beim letzten Nations-League-Lehrgang – auf das Quartett Alex Schlager, Florian Wiegele, Lukas Jungwirth und Christian Zawieschitzky.
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