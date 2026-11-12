„Ohne Rhythmus wird es auf Dauer nicht klappen“

„Wir haben nicht umsonst vier Torhüter eingeladen. Wenn wir sie uns jetzt nicht anschauen, wann dann?“, erklärte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zuletzt seine Wahl zwischen den Pfosten. Der 68-Jährige setzt – wie beim letzten Nations-League-Lehrgang – auf das Quartett Alex Schlager, Florian Wiegele, Lukas Jungwirth und Christian Zawieschitzky.