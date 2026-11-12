Obmann ging in Wels erfolgreich auf Verbrecherjagd

Die Flyers Wels sammelten vorm Basketball-Superliga-Duell am Freitag in St. Pölten zuletzt mit vier Siegen in Folge fleißig Punkte ein – und Obmann Michael Dittrich in Zusammenarbeit mit der Polizei Straftäter.
Mit Selbstvertrauen, aber ohne Nachlässigkeit will Basketball-Wels am Freitag in St. Pölten bereits den fünften Superliga-Sieg in Folge einfahren! „Es gibt keine leichten oder schwere Spiele. Wenn wir nicht selbst hart genug arbeiten, gibt es gegen jeden Gegner Probleme. Wenn wir unsere Sachen jedoch gut umsetzen, kann auch der Sieg in St. Pölten klappen“, sagt dazu Trainer Sebastian Waser. Abseits der Punkte- waren die Messestädter aber zuletzt auch bei der Verbrecherjagd erfolgreich.
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