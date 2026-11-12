Gina Lisa muss bei Beauty-OPs Bremse ziehen

Gina Lisa Lohfink hat schon viele Schönheitsoperationen hinter sich. Nun muss die 40-Jährige auf die Bremse treten: Sie sei körperlich und seelisch am Ende. Der Auslöser dafür sei unter anderem eine missglückte Po-OP, bei der so einiges schiefging.
Mehrere Brustvergrößerungen, Po-OPs, regelmäßige Botox- und Hyaluron-Behandlungen, Lippenaufspritzungen sowie Zahn-Veneers gehören auf die Liste von Gina Lisas Schönheitsbehandlungen. Nun muss sie endgültig auf die Bremse treten: Ihr Körper kann nicht mehr. Gegenüber „Bild“ sagte sie, sie sei „körperlich und seelisch am Ende“.
In einem Interview gab die Reality-Queen zu: „Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin ausgelaugt. Ich muss mich ein bisschen regenerieren“. Der Grund für diese Aussagen sei unter anderem eine missglückte Po-Operation aus dem Jahr 2023, bei dem so einiges schiefging.
Dringende Warnung vor Aquafilling
Bei Aquafilling handelt es sich um einen injizierbaren, gelartigen Filler, der vor allem zur Volumenvergrößerung und Konturierung eingesetzt wird, ohne ein klassisches Implantat einzusetzen. Bei diesem Eingriff ging bei Gina Lisa so einiges schief: Das Material verrutschte und musste entfernt werden, doch noch immer befinden sich Reste des Materials im Körper. Dadurch habe Gina Lisa immer wieder Entzündungen und Schmerzen. Absaugen, Lasern, Ausdrücken hat bislang nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Nun soll das verbliebene Material bei einem weiteren Eingriff entfernt werden.
Sie warnt andere Frauen vor dem Eingriff: „Lasst diese gefährlichen Po-OPs! Überwindet lieber euren inneren Schweinehund und geht trainieren.“ Sie sagte gegenüber „Bild“: „Deswegen gehe ich mit dieser ganzen Scheiße an die Öffentlichkeit. Damit die Menschen sehen, dass es auch mal anders ausgehen kann.“
Aufgrund dieser unangenehmen und schmerzhaften Erfahrungen möchte Gina Lisa den nächsten Eingriff verschieben. „Mein Körper hat jetzt erst mal die Schnauze voll von OPs und Vollnarkosen“, sagte sie gegenüber, „Bild“.
„Ich mache jetzt alles in Slowmotion. Die erste Priorität ist meine Gesundheit und dass ich fit werde.“ Sie setze auf Lymphdrainagen und Massagen. Beim Sport dürfe sie sich nicht überanstrengen. Der verkorkste Eingriff gehe Gina Lisa auch an die Psyche: „Das raubt einem richtig viel Kraft und Energie.“
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