Tödliche Seuche naht: So retten Sie Ihre Hühner

Die hoch ansteckende Newcastle-Krankheit ist nur noch 25 Kilometer von Österreich entfernt. Für private Hühnerhalter könnte das böse enden. Viele Tiere sind ungeimpft, obwohl Schutz möglich wäre. Ein Geflügeltierarzt erklärt, was jetzt zu tun ist und warum der gesamte Bestand auf dem Spiel steht.