Tödliche Seuche naht: So retten Sie Ihre Hühner

Die hoch ansteckende Newcastle-Krankheit ist nur noch 25 Kilometer von Österreich entfernt. Für private Hühnerhalter könnte das böse enden. Viele Tiere sind ungeimpft, obwohl Schutz möglich wäre. Ein Geflügeltierarzt erklärt, was jetzt zu tun ist und warum der gesamte Bestand auf dem Spiel steht.
Nur 25 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt ist in Ungarn die hoch ansteckende Newcastle-Krankheit ausgebrochen. Besonders für private Hühnerhalter könnte das fatale Folgen haben. Denn während große Geflügelbetriebe ihre Bestände weitgehend impfen lassen, sind viele Hühner in heimischen Gärten ungeschützt. Im Seuchenfall droht die Tötung des gesamten Bestandes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.