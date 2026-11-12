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Newcastle-Krankheit

Tödliche Seuche naht: So retten Sie Ihre Hühner

Burgenland
12.11.2026 16:00
Schon eine Impfung kann Hühner vor der gefährlichen Newcastle-Krankheit schützen.
Schon eine Impfung kann Hühner vor der gefährlichen Newcastle-Krankheit schützen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Die hoch ansteckende Newcastle-Krankheit ist nur noch 25 Kilometer von Österreich entfernt. Für private Hühnerhalter könnte das böse enden. Viele Tiere sind ungeimpft, obwohl Schutz möglich wäre. Ein Geflügeltierarzt erklärt, was jetzt zu tun ist und warum der gesamte Bestand auf dem Spiel steht.

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Nur 25 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt ist in Ungarn die hoch ansteckende Newcastle-Krankheit ausgebrochen. Besonders für private Hühnerhalter könnte das fatale Folgen haben. Denn während große Geflügelbetriebe ihre Bestände weitgehend impfen lassen, sind viele Hühner in heimischen Gärten ungeschützt. Im Seuchenfall droht die Tötung des gesamten Bestandes.

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