„Endlich erlöst“: Spott und Hohn für ManUnited

„Michael Carrick bei Man United endlich gefeuert: Krisen-Gigant steckt im Abstiegskampf fest“, titelte etwa die „Sun“. Der Boulevard-Zeitung zufolge hatte 45-Jährige das Vereinsgelände nur zwei Stunden nach seiner Ankunft wieder verlassen – diesmal allerdings für immer. „Chaos-Bosse von ManUnited werfen ihn auf groteske Weise raus“, heißt es im Bericht weiter.