„Endlich erlöst“: Spott und Hohn für ManUnited

Manchester United hat auf den blamablen Saisonstart reagiert und Trainer Michael Carrick vor die Tür gesetzt. Für die britische Presse ein gefundenes Fressen ...
„Michael Carrick bei Man United endlich gefeuert: Krisen-Gigant steckt im Abstiegskampf fest“, titelte etwa die „Sun“. Der Boulevard-Zeitung zufolge hatte 45-Jährige das Vereinsgelände nur zwei Stunden nach seiner Ankunft wieder verlassen – diesmal allerdings für immer. „Chaos-Bosse von ManUnited werfen ihn auf groteske Weise raus“, heißt es im Bericht weiter.
Übernimmt Pochettino?
Laut dem „Telegraph“ sei Carrick „endlich erlöst“, „das am schlechtesten gehütete Geheimnis im Fußball ist gelüftet, schreibt der „Mirror“. Übereinstimmenden Meldungen aus England zufolge soll US-Teamchef Mauricio Pochettino in die Fußstapfen des ehemaligen United-Profis treten und den Klub aus der Krise retten.
Nach zehn Spieltagen liegen die „Red Devils“ mit gerade einmal acht Punkten auf Rang 18 der Premier-League-Tabelle. Zum Vergleich: Leader Arsenal hat mit 27 Zählern mehr als dreimal so viele Punkte auf dem Konto.
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