Vonn nach OP: „Es hat über fünf Stunden gedauert“

Vonn waren zahlreiche Platten und Schrauben entfernt worden, für die 42-Jährige war es bereits die neunte Operation. Nachdem sie sich bereits am Mittwoch mit einem kurzen Update gemeldet hatte, schilderte die vierfache Gesamtweltcupsiegerin nun: „Die Operation verlief gut! Es hat über fünf Stunden gedauert, um alle Platten und Schrauben aus meinem Bein zu entfernen. Ich bin jetzt von der Klinik nach Hause gekommen und dankbar, auf dem letzten Weg zu einer vollständigen Genesung zu sein.“