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Vonn nach OP: „Es hat über fünf Stunden gedauert“

Ski Alpin
12.11.2026 18:46
Lindsey Vonn teilte Fotos aus dem Krankenhaus.
Lindsey Vonn teilte Fotos aus dem Krankenhaus.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Luke Hales, Instagram/lindseyvonn)
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Von krone Sport

Ski-Star Lindsey Vonn hat sich mit einer Bilderserie auf Instagram zu ihrer Operation geäußert. Über fünf Stunden habe der Eingriff gedauert, wie die US-Amerikanerin ihren Followern schilderte.

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Vonn waren zahlreiche Platten und Schrauben entfernt worden, für die 42-Jährige war es bereits die neunte Operation. Nachdem sie sich bereits am Mittwoch mit einem kurzen Update gemeldet hatte, schilderte die vierfache Gesamtweltcupsiegerin nun: „Die Operation verlief gut! Es hat über fünf Stunden gedauert, um alle Platten und Schrauben aus meinem Bein zu entfernen. Ich bin jetzt von der Klinik nach Hause gekommen und dankbar, auf dem letzten Weg zu einer vollständigen Genesung zu sein.“

Vonn war bei den Olympischen Spielen in Cortina d‘Ampezzo im Februar gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Wegen eines komplexen Bruchs des linken Schienbeins musste sie mehrfach operiert werden.

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