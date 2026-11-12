Hat 12-Jährige ihre Mutter für Freiheit geopfert?

„Ein rebellisches Mädchen“

Der Anwalt der Mutter bringt sich ein. Ja, die Kleine habe im Haushalt der Alleinerzieherin mithelfen müssen; Ja, man möge diese Erziehungsmaßnahme als antiquiert ansehen; und ja, nicht immer habe das rebellische Mädchen mitgespielt. „Es ging meistens um ein Handyverbot. Sie hat die Vorwürfe erfunden, um ihre Freiheit zu haben. Dafür hat sie die Mutter geopfert. Und jetzt treibt sie sich in der Nacht am Praterstern herum und macht, was sie will.“