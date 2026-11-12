Hat 12-Jährige ihre Mutter für Freiheit geopfert?

Eine Schülerin aus dem Burgenland soll jahrelang misshandelt worden sein, weil sie nicht im Haushalt half. Die Erziehungsberechtigte, die dem Kind kein Haar gekrümmt haben will, steht zu den „vermutlich antiquierten Methoden“. Ihr Anwalt spielt den Schwarzen Peter dem Mädchen zu.
So stellt man sich Missetäterinnen wahrlich nicht vor. Aber, wer weiß? Hoch geschätzt wiegt die Angeklagte 50 Kilo, sie drückt sich wortgewandt aus, verliert beim Prozess zu keinem Zeitpunkt die Contenance. Die 32-jährige Nordburgenländerin muss sich am Landesgericht Eisenstadt wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegenüber einer Minderjährigen verantworten. Eine Watsch’n gibt sie zu, mehr nicht.
Nicht zufriedenstellende Arbeitsleistung
Laut im Gerichtssaal eingespielter Aussage ihrer Tochter vom Jänner 2026 soll sie das heute 12-jährige Mädchen ab dem neunten Lebensjahr fünf- bis zehnmal im Monat mit einem Kochlöffel verhaut, ihr Tritte und Schläge verpasst, es an den Haaren gepackt und mit dem Kopf gegen den Boden geschlagen haben. „Das war immer, wenn sie unzufrieden war mit meiner Arbeitsleistung“, sagt das Kind, das mittlerweile fremd untergebracht ist.
„Ein rebellisches Mädchen“
Der Anwalt der Mutter bringt sich ein. Ja, die Kleine habe im Haushalt der Alleinerzieherin mithelfen müssen; Ja, man möge diese Erziehungsmaßnahme als antiquiert ansehen; und ja, nicht immer habe das rebellische Mädchen mitgespielt. „Es ging meistens um ein Handyverbot. Sie hat die Vorwürfe erfunden, um ihre Freiheit zu haben. Dafür hat sie die Mutter geopfert. Und jetzt treibt sie sich in der Nacht am Praterstern herum und macht, was sie will.“
Fünf Schulkolleginnen bestätigen vor dem Schöffensenat, dass sie von Misshandlungen in Kenntnis gesetzt wurden. Eine Zeugin fehlt – es wird vertagt.
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