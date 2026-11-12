„Der erste deutsche Strafraumstürmer seit Klose“

Marko Arnautovic gab ihm einst in Bremen wegen des Abstands zwischen seinen Schneidezähnen den Spitznamen „Lücke“. Die meisten Freunde nennen ihn aber „Fülle“. Ein Lückenfüller ist er aber nicht. Bei Bremen schoss er seit dem Sommer in elf Pflichtspielen zwölf Tore. Sebastian Prödl und Marco Friedl über den Stürmer, der mit viel Getöse ins deutsche Fußball-Nationalteam zurückkehrte.
Bei West Ham United und dem AC Milan war Niclas Füllkrug noch ein Lückenfüller und in dieser Zeit wenig auf der großen Fußball-Bühne zu sehen. Seitdem der Stürmer im Sommer wieder bei Werder Bremen ist, läuft es plötzlich wieder – und zwar richtig. Der 33-Jährige erzielte in elf Pflichtspielen zwölf Tore. Daher nominierte Teamchef Jürgen Klopp ihn für die Nations League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande.
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