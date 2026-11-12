„Der erste deutsche Strafraumstürmer seit Klose“

Bei West Ham United und dem AC Milan war Niclas Füllkrug noch ein Lückenfüller und in dieser Zeit wenig auf der großen Fußball-Bühne zu sehen. Seitdem der Stürmer im Sommer wieder bei Werder Bremen ist, läuft es plötzlich wieder – und zwar richtig. Der 33-Jährige erzielte in elf Pflichtspielen zwölf Tore. Daher nominierte Teamchef Jürgen Klopp ihn für die Nations League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande.