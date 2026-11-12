Wie die Paketsteuer für die Post zur Last wird

Die neuen Paketabgaben bremsen das Geschäft der Österreichischen Post spürbar. Vor allem Bestellungen aus Drittstaaten gehen deutlich zurück. Post-Chef Walter Oblin sieht den Onlinehandel mehrfach belastet und stellt sich auf ein Weihnachtsgeschäft ohne neue Rekorde ein.
Das E-Commerce-Geschäft floriert, doch die neuen Paketabgaben hinterlassen deutliche Spuren im Geschäft der Österreichischen Post. Besonders stark betroffen sind Sendungen aus Drittstaaten. Seit Einführung der zusätzlichen Gebühren sind deren Volumina in Österreich um rund 30 Prozent zurückgegangen.
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