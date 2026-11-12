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War Herzensprojekt

Krebshilfezentrum wird nach Kdolsky benannt

Burgenland
12.11.2026 18:20
Die Schaffung eines „Maggis’s Centre“ im Burgenland war ein Herzensprojekt von Kdolsky.
Die Schaffung eines „Maggis’s Centre“ im Burgenland war ein Herzensprojekt von Kdolsky.(Bild: Reinhard Judt)
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Von Burgenland-Krone

Die frühere Ministerin Kdolsky war treibende Kraft hinter dem geplanten „Maggie’s Centre“ im Burgenland. Nach ihrem Tod soll es jetzt nach ihr benannt werden.

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Am Freitag findet im Wiener Stephansdom das Requiem für die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky statt. Zwei Jahre lang hatte sie gegen den Krebs gekämpft, Ende September verstarb sie im Alter von 63 Jahren. Der Einsatz für Menschen mit Krebs war zuletzt besonders im Mittelpunkt ihrer Arbeit gestanden. „Ich brauche die Arbeit, wie die Luft zum Atmen“, hatte sie noch in einem Gespräch mit der „Krone“ im Vorjahr gesagt. Ihr Herzensprojekt war dabei die Schaffung des ersten „Maggie’s Centre“ in Österreich.

Ergänzung zum Krankenhaus
Dabei handelt es sich um ein Unterstützungszentrum für Menschen mit onkologischen Erkrankungen, das Beratung, psychologische Unterstützung, Austausch und Entspannungsmöglichkeiten bietet. Es soll in der Nähe der Klinik Oberwart entstehen. Kdolsky hatte das Projekt gemeinsam mit dem Projektteam maßgeblich vorangetrieben.

Ein Maggie‘s Centre soll Wohlfühlen, Austausch und Beratung ermöglichen.
Ein Maggie‘s Centre soll Wohlfühlen, Austausch und Beratung ermöglichen.(Bild: Alex de Rijke/dRMM)

Selbst Ärztin und Krebspatientin, wusste sie, was Betroffene und ihre Angehörigen in dieser schwierigen Situation brauchen. In Anerkennung ihres Engagements und ihrer Verdienste soll das Zentrum in Oberwart auf Initiative von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zusätzlich ihren Namen tragen.

Menschlichkeit im Fokus
„In ihrem Sinne werden Planung und Bau vorangetrieben – mit dem Fokus auf Menschlichkeit, Unterstützung und Orientierung und als Ergänzung zur umfassenden onkologischen Versorgung für die Burgenländer“, so Doskozil. Das Projekt habe Priorität, betont auch Florian Schlechtleitner, CEO der Gesundheit Burgenland: „Andrea fehlt, aber wir haben ihre Vision verstanden und setzen sie um. Dass das Zentrum ihren Namen tragen wird, macht mich stolz.“

Architekturwettbewerb startet demnächst
Das „Maggie’s Centre“ soll am Standort des früheren Rot-Kreuz-Gebäudes entstehen. Der Architekturwettbewerb startet voraussichtlich noch diesen Monat. Die bauliche Umsetzung erfolgt durch die Projektentwicklung Burgenland.

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