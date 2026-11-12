Krebshilfezentrum wird nach Kdolsky benannt

Am Freitag findet im Wiener Stephansdom das Requiem für die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky statt. Zwei Jahre lang hatte sie gegen den Krebs gekämpft, Ende September verstarb sie im Alter von 63 Jahren. Der Einsatz für Menschen mit Krebs war zuletzt besonders im Mittelpunkt ihrer Arbeit gestanden. „Ich brauche die Arbeit, wie die Luft zum Atmen“, hatte sie noch in einem Gespräch mit der „Krone“ im Vorjahr gesagt. Ihr Herzensprojekt war dabei die Schaffung des ersten „Maggie’s Centre“ in Österreich.