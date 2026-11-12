Wie eine Leberkässemmel Flughafen-Chef bestimmte

Bettina Ganghofer führte den Salzburger Flughafen als Chefin seit 2017 gekonnt durch einige Krisen. Die Luftfahrt-Managerin aus Deutschland muss trotzdem – für einen ÖVP-Mann – den Sessel räumen. Weil ihr die Arbeit wichtiger war als die Politik und auch, weil sie eine Leberkässemmel-Aktion der FPÖ im März genehmigte, somit ÖVP und SPÖ erzürnte.
Was eine harmlose Leberkässemmel für Folgen haben kann! Anfang März 2026 fuhr die FPÖ um Landesrat Wolfgang Fürweger durch Salzburg und verteilte Gratis-Semmerl. Ein Standort: der Salzburger Flughafen, der die Aktion genehmigte. Zur Mittagszeit wurde auf dem Flugfeld im Sicherheitsbereich die Leberkäsjause an die Airport-Mitarbeiter verteilt ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.