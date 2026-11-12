Wie eine Leberkässemmel Flughafen-Chef bestimmte

Bettina Ganghofer führte den Salzburger Flughafen als Chefin seit 2017 gekonnt durch einige Krisen. Die Luftfahrt-Managerin aus Deutschland muss trotzdem – für einen ÖVP-Mann – den Sessel räumen. Weil ihr die Arbeit wichtiger war als die Politik und auch, weil sie eine Leberkässemmel-Aktion der FPÖ im März genehmigte, somit ÖVP und SPÖ erzürnte.