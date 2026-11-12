Nvidia: Trump schlägt Ex-Apple-Chef an Spitze vor

US-Präsident Donald Trump hat sich für den ehemaligen Apple-Chef Tim Cook an der Spitze des Chip-Riesen Nvidia ausgesprochen. Cook komme als einziger dafür infrage, schrieb der Politiker auf seiner Plattform Truth Social. „Eine Legende ersetzt eine Legende.“
Der 66-jährige Cook hatte im September den Chefposten bei Apple an Hardware-Chef John Ternus übergeben. Seither kümmert er sich im Verwaltungsrat weiterhin um Kontakte zur Politik, darunter auch zum US-Präsidenten. Cook hat in den vergangenen Jahren ein stabiles Verhältnis zu Trump aufgebaut, unter anderem mit Zusagen von Investitionen in den Vereinigten Staaten. Bei einem Termin im Weißen Haus überreichte er dem Präsidenten eine Glasscheibe mit einem goldenen Ständer.
In Medienberichten wird unterdessen ein anderer Apple-Manager als möglicher Nachfolger von Jensen Huang gehandelt: Johny Srouji, der beim iPhone-Konzern seit Jahren für die Entwicklung eigener Chips zuständig ist. Das Verhältnis zwischen Apple und Nvidia gilt jedoch seit Jahren als angespannt, unter anderem nach Differenzen über Grafikkarten-Technologie.
Das sind die Vorwürfe gegen den bisherigen Chef
Wie berichtet, ist der bisherige Nvidia-Chef Jensen Huang am Donnerstag zurückgetreten. Huang hatte eingeräumt, eine außereheliche Affäre mit einer Frau gehabt zu haben, die von US-Behörden als chinesische Spionin eingestuft wird. Zuvor war eine Beziehung zu einer anderen Frau bekannt geworden, die als Führungskraft bei Nvidia gearbeitet haben und ihm direkt unterstellt gewesen soll. Lange hielt der Verwaltungsrat schützend die Hand über seinen Gründer und auch Trump nannte Huang vor wenigen Tagen einen „feinen Menschen“.
Doch am Ende ging es schnell. Das FBI ermittelt wegen der mutmaßlichen chinesischen Spionin, die an der Seite Huangs war. Der Abgang erfolgte abrupt. Im Silicon Valley gelten Liebesbeziehungen zwischen dem Vorstandschef und direkt unterstellten Führungskräften als schwerer Verstoß gegen interne Verhaltenskodizes, da sie massive Interessenkonflikte bei Beförderungen, Gehältern und Kontrollmechanismen aufwerfen. Hinzu kam der Verdacht, Huang habe das Aufsichtsgremium über das Ausmaß seiner Kontakte getäuscht.
Finanzchefin Kress übernimmt vorübergehend
Nun muss Finanzchefin Colette Kress plötzlich das ganze Unternehmen managen. Sie ist bereits seit 13 Jahren bei dem Chip-Riesen tätig und gestaltete den steilen Aufstieg mit. In ihrer ersten E-Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter räumte Kress ein, dass die Firma gerade eine „außerordentlich schwierige Zeit“ durchlebe und bedankte sich für deren Professionalismus und Widerstandsfähigkeit.
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