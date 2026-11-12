Nvidia: Trump schlägt Ex-Apple-Chef an Spitze vor

Das sind die Vorwürfe gegen den bisherigen Chef

Wie berichtet, ist der bisherige Nvidia-Chef Jensen Huang am Donnerstag zurückgetreten. Huang hatte eingeräumt, eine außereheliche Affäre mit einer Frau gehabt zu haben, die von US-Behörden als chinesische Spionin eingestuft wird. Zuvor war eine Beziehung zu einer anderen Frau bekannt geworden, die als Führungskraft bei Nvidia gearbeitet haben und ihm direkt unterstellt gewesen soll. Lange hielt der Verwaltungsrat schützend die Hand über seinen Gründer und auch Trump nannte Huang vor wenigen Tagen einen „feinen Menschen“.