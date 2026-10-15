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Kühlsysteme in Gefahr?

Cyber-Alarm im Handel: „Genug andere Türen offen“

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15.10.2026 16:22
Infolge des Hacks in Frankreich mussten tonnenweise Kühlprodukte entsorgt werden.
Infolge des Hacks in Frankreich mussten tonnenweise Kühlprodukte entsorgt werden.(Bild: AFP/FRED TANNEAU)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Der Angriff auf die Kühlsysteme Hunderter französischer Supermärkte zeigt, wie verwundbar vernetzte Steuerungssysteme sind. Wäre ein ähnlicher Vorfall auch in Österreich möglich? Eine der „Krone“ vorliegende Risikoanalyse des heimischen Handels liefert besorgniserregende Zahlen und verrät, wo – teils seit Jahren bekannte - Schwachstellen lauern.

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In der Nacht auf vergangenen Montag manipulierten bislang unbekannte Angreifer aus der Ferne die Kühlsysteme Hunderter französischer Supermärkte. Über vernetzte Kühlsteuerungen mit veralteter Software sowie kompromittierte Dienstleister gelang es ihnen, die automatische Abtauung zu aktivieren. Die Temperaturen in Kühl- und Tiefkühlgeräten stiegen daraufhin, tonnenweise Lebensmittel verdarben oder mussten vorsorglich entsorgt werden. Der Schaden geht in die Millionen.

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