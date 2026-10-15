Cyber-Alarm im Handel: „Genug andere Türen offen“

In der Nacht auf vergangenen Montag manipulierten bislang unbekannte Angreifer aus der Ferne die Kühlsysteme Hunderter französischer Supermärkte. Über vernetzte Kühlsteuerungen mit veralteter Software sowie kompromittierte Dienstleister gelang es ihnen, die automatische Abtauung zu aktivieren. Die Temperaturen in Kühl- und Tiefkühlgeräten stiegen daraufhin, tonnenweise Lebensmittel verdarben oder mussten vorsorglich entsorgt werden. Der Schaden geht in die Millionen.