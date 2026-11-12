Zahl der Tierversuche in Labors nimmt weiter ab

Maus, Ratte, Kaninchen: In Österreichs Labors müssen immer weniger Tiere für die Wissenschaft herhalten. 2025 war die Zahl so niedrig wie nie seit dem neuen Tierversuchsgesetz 2013. Ganz ohne Versuchstiere kommt die Krebs- und Infektionsforschung aber nicht aus. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) will das ändern, mit Mini-Organen auf Chips, Zellkulturen und künstlicher Intelligenz.
Hinter fast jedem neuen Medikament stehen Versuche an Tieren. Doch in Österreich werden es weniger: Im Vorjahr wurden laut Zahlen des Wissenschaftsministeriums so wenige Tiere für die Forschung eingesetzt wie seit 2013 nicht mehr – konkret 188.367. Im Jahr 1990 waren es zum Vergleich noch 482.166. Damit ist ihre Zahl das zweite Jahr in Folge gesunken. Abgeschafft ist der Tierversuch deshalb nicht. Der Großteil dient nach wie vor der Erforschung von Krebs und Infektionen. Gerade dort sucht die Medizin am dringendsten nach Fortschritten.
Die Alternativen klingen nach Science-Fiction, sind aber längst im Labor angekommen: Bei Organ-on-Chip-Systemen wird menschliches Gewebe auf winzigen Plättchen nachgebaut. Dazu kommen Zell- und Gewebekulturen sowie Computermodelle und KI-Anwendungen. Fachleute fassen das unter dem Kürzel NAMs zusammen („New Approach Methodologies“).
„Wir wollen Tierversuche Schritt für Schritt reduzieren“, sagt Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). Neue Methoden müssten dafür „schneller in die Anwendung“ kommen.
Alternativen zahlen sich aus
Allein will Österreich das nicht stemmen. Gemeinsam mit anderen EU-Staaten sollen die neuen Methoden weiterentwickelt, ihre Qualität abgesichert und ihre Anerkennung erleichtert werden. Der Haken bisher: Ein Test ohne Tier bringt nur etwas, wenn ihn die Behörden auch akzeptieren. Wer hierzulande an Alternativen forscht, kann dafür kassieren: Der Staatspreis des Wissenschaftsministeriums ist mit 10.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die Tierversuche ersetzen, reduzieren oder die Bedingungen für die Tiere verbessern.
Erlaubt ist der Tierversuch ohnehin nur als letzte Option, wenn es keine geeignete Alternative gibt. Die Labormaus ist damit nicht abgeschafft, aber sie bekommt Konkurrenz.
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