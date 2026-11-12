Zahl der Tierversuche in Labors nimmt weiter ab

Hinter fast jedem neuen Medikament stehen Versuche an Tieren. Doch in Österreich werden es weniger: Im Vorjahr wurden laut Zahlen des Wissenschaftsministeriums so wenige Tiere für die Forschung eingesetzt wie seit 2013 nicht mehr – konkret 188.367. Im Jahr 1990 waren es zum Vergleich noch 482.166. Damit ist ihre Zahl das zweite Jahr in Folge gesunken. Abgeschafft ist der Tierversuch deshalb nicht. Der Großteil dient nach wie vor der Erforschung von Krebs und Infektionen. Gerade dort sucht die Medizin am dringendsten nach Fortschritten.