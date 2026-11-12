Bitter! Rekordmeister kassiert 34:35-Heimpleite

Dabei kamen die Bregenzer gut in die Partie, standen defensiv stark und konnten über das Tempo Akzente setzen. Im Angriff tat man sich gegen die stabile Kremser Abwehr allerdings etwas schwer. So blieb das Spiel einige Minuten ausgeglichen, wobei die Hausherren phasenweise auch mit vier Toren voran lagen. Ein Einschnitt war die Rote Karte gegen Philipp Wäger in der 22. Minute, der nach einem Gesichtstreffer von der Platte musste. Den Ausschluss konnte Bregenz bis zur Pause gut kompensieren und ging mit einer 15:13-Führung in die Kabine.