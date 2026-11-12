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Ein Lichtblick war da

Bitter! Rekordmeister kassiert 34:35-Heimpleite

Handball
12.11.2026 10:25
Headcoach Julian Rauch sah keinen Sieg seiner Bregenzer.
Headcoach Julian Rauch sah keinen Sieg seiner Bregenzer.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Autsch! Obwohl die Bregenzer Handballer im Heimspiel gegen Cupsieger Krems in Hälfte eins bereits mit bis zu vier Toren in Front lagen, musste sich der österreichische Rekordmeister am Ende hauchdünn geschlagen geben. Trotz der bitteren Heimpleite gab es in der Partie für die Festspielstädter aber auch einen Lichtblick.

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Dabei kamen die Bregenzer gut in die Partie, standen defensiv stark und konnten über das Tempo Akzente setzen. Im Angriff tat man sich gegen die stabile Kremser Abwehr allerdings etwas schwer. So blieb das Spiel einige Minuten ausgeglichen, wobei die Hausherren phasenweise auch mit vier Toren voran lagen. Ein Einschnitt war die Rote Karte gegen Philipp Wäger in der 22. Minute, der nach einem Gesichtstreffer von der Platte musste. Den Ausschluss konnte Bregenz bis zur Pause gut kompensieren und ging mit einer 15:13-Führung in die Kabine.

Partie kippt nach der Pause
In der zweiten Hälfte kamen die Kremser immer besser ins Spiel und stellte die Bregenzer Abwehr vor große Probleme. In der 37. Minute ging der regierende Cupsieger aus Krems erstmals in Führung (17:18). Der Rekordmeister aus dem Ländle glich zwar wieder aus, musste danach aber zumeist einem knappen Rückstand hinterherlaufen. 

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Dumcius verpasst Remis
Das 34:34 durch Lukas Ulmer in der 59. Minute brachte noch einmal alle Chancen auf einen Heimsieg zurück, doch rund eine halbe Minute vor Schluss trafen die Niederösterreicher zum 35:34. Ausgerechnet Mindaugas Dumcius, der achtmal traf, konnte einen Freiwurf in der letzten Sekunde nicht verwerten – womit auch die letzte Hoffnung auf einen Punktgewinn flöten ging.

Mladen Ujdur
Mladen Ujdur(Bild: GEPA)

Eigenbauspieler glänzte
Einen Lichtblick hatte der bittere Abend aus Bregenzer Sicht allerdings: Mladen Ujdur! Der 17-Jährige eröffnete die Partie bereits nach 40 Sekunden mit dem 1:0, erzielte insgesamt acht Tore und glich in der zweiten Halbzeit zweimal zum 18:18 und 19:19 aus. Gemeinsam mit Dumcius war er der beste Bregenzer Werfer.

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