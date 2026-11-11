UEFA-Gegenkandidat für Infantino in Kürze erwartet

„Man muss jetzt schauen, wie man ihn loswird“, betonte Blatter, der von 1998 bis 2016 FIFA-Präsident war. Am 18. November endet die Bewerbungsfrist. Als möglicher Herausforderer wird Arsene Wenger gehandelt. Noch in dieser Woche wird mit einer Entscheidung des Franzosen (77) gerechnet. Zuletzt hatte sich Infantino Wahlzusagen aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert, die ihm eine Mehrheit bei der Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März in Rabat bringen würden.