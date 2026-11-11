UEFA-Gegenkandidat für Infantino in Kürze erwartet

Laut dem früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter wird die UEFA zeitnah einen Kandidaten für das höchste Amt im Weltfußball ins Rennen schicken.
„Es gibt einen Plan der UEFA, in der kommenden Woche werden sie einen Gegenkandidaten benennen“, sagte der 90-Jährige gegenüber dem „Spiegel“. Der europäische Verband mache zwar viel Druck, wenn man aber Amtsinhaber Gianni Infantino bis zur nächsten Präsidentenwahl im März nicht wegbekomme, werde er wiedergewählt.
„Man muss jetzt schauen, wie man ihn loswird“, betonte Blatter, der von 1998 bis 2016 FIFA-Präsident war. Am 18. November endet die Bewerbungsfrist. Als möglicher Herausforderer wird Arsene Wenger gehandelt. Noch in dieser Woche wird mit einer Entscheidung des Franzosen (77) gerechnet. Zuletzt hatte sich Infantino Wahlzusagen aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert, die ihm eine Mehrheit bei der Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März in Rabat bringen würden.
Bisher hat nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Ihm werden aber keine realistischen Chancen eingeräumt. Blatter bringt den Briten Sebastian Coe ins Spiel, aktuell Präsident des Leichtathletikweltverbandes. „Coe war ja auch schon Vorsitzender der FIFA-Ethikkommission. Er ist eine starke Persönlichkeit. Ein Präsident aus dem Mutterland des Fußballs, aus England, wäre gut“, sagte der Schweizer.
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