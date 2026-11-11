Bella Hadid zeigt ihren neuen Freund auf Instagram

Liegt hier etwa Liebe in der Luft? Bella Hadid hat auf Instagram gerade Fotos veröffentlicht, die sie beim Turteln mit einem neuen Mann bei einem Eishockeyspiel zeigen.
Anfang des Jahres ging Bella Hadids Beziehung mit ihrem Cowboy Adan Banuelos in die Brüche, jetzt scheint die Model-Schönheit ihr Herz wieder vergeben zu haben. Das jedenfalls lassen die neuesten Bilder, die die 30-Jährige auf Instagram veröffentlichte, erahnen.
„Beste Nacht aller Zeiten“
Hadid zeigt sich da nämlich ziemlich vertraut mit Nathan Lacey bei einem Besuch im Eishockey-Stadion. Da wird gebusselt, sich umarmt, gemeimsam gejubelt und gezittert. Berührungsängste? Im Gegenteil!
In dieser Bildergalerie, die Bella Hadid mit ihren Fans geteilt hat, verstecken sich auf Fotos des Topmodels mit ihrer neuen Liebe:
Die beiden wirken so vertraut, dass es auch ohne einer offiziellen Bestätigung klar zu sein scheint, dass das Topmodel frisch verliebt ist. Es sei die „beste Nacht aller Zeiten“ gewesen, schwärmte Hadid zu dem Posting.
Echter Pferdenarr
Aber wer ist der 38-Jährige, der das Herz der Model-Schönheit höher schlagen lässt? Lacy stammt aus dem US-Bundesstaat Colorado, ist wie Hadid ein echter Pferdenarr und arbeitet als Projektmanager.
Lacy stamme aus einer wohlhabenden Familie, die in der Region gut bekannt und „sehr katholisch, sehr konservativ und sehr republikanisch“ sei, wie ein Insider der „Daily Mail“ verriet.
Liebes-Trip nach Mailand
Schon im Sommer gab es erste Gerüchte, das Topmodel und Lacy mehr als nur gute Freunde seien. Die beiden wurden damals etwa bei einem Trip nach Mailand gesichtet. Und der 38-Jährige trug beim Bummel durch die italienische Metropole einen Cowboyhut – ein Accessoire, das ganz nach dem Geschmack des Topmodels ist.
Mit dem Pferdetrainer Banuelos war Hadid rund zwei Jahre liiert. Erste Liebes-Gerüchte kamen im Herbst 2023 auf, 2024 machte die Model-Schönheit ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Im Jänner dieses Jahres berichteten US-Medien schließlich, dass sich die beiden getrennt hätten. Über die Gründe für das Liebes-Aus wurde allerdings nichts bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.