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Bella Hadid zeigt ihren neuen Freund auf Instagram

Society International
11.11.2026 16:00
Model Bella Hadid zeigt ihren Fans ihren neuen Freund.
Model Bella Hadid zeigt ihren Fans ihren neuen Freund.(Bild: instagram.com/bellahadid)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Liegt hier etwa Liebe in der Luft? Bella Hadid hat auf Instagram gerade Fotos veröffentlicht, die sie beim Turteln mit einem neuen Mann bei einem Eishockeyspiel zeigen. 

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Anfang des Jahres ging Bella Hadids Beziehung mit ihrem Cowboy Adan Banuelos in die Brüche, jetzt scheint die Model-Schönheit ihr Herz wieder vergeben zu haben. Das jedenfalls lassen die neuesten Bilder, die die 30-Jährige auf Instagram veröffentlichte, erahnen.

„Beste Nacht aller Zeiten“
Hadid zeigt sich da nämlich ziemlich vertraut mit Nathan Lacey bei einem Besuch im Eishockey-Stadion. Da wird gebusselt, sich umarmt, gemeimsam gejubelt und gezittert. Berührungsängste? Im Gegenteil!

In dieser Bildergalerie, die Bella Hadid mit ihren Fans geteilt hat, verstecken sich auf Fotos des Topmodels mit ihrer neuen Liebe:

Die beiden wirken so vertraut, dass es auch ohne einer offiziellen Bestätigung klar zu sein scheint, dass das Topmodel frisch verliebt ist. Es sei die „beste Nacht aller Zeiten“ gewesen, schwärmte Hadid zu dem Posting. 

Echter Pferdenarr
Aber wer ist der 38-Jährige, der das Herz der Model-Schönheit höher schlagen lässt? Lacy stammt aus dem US-Bundesstaat Colorado, ist wie Hadid ein echter Pferdenarr und arbeitet als Projektmanager. 

Lacy stamme aus einer wohlhabenden Familie, die in der Region gut bekannt und „sehr katholisch, sehr konservativ und sehr republikanisch“ sei, wie ein Insider der „Daily Mail“ verriet. 

Bella Hadid schwebte bei der großen Show von Victoria‘s Secret im Oktober mit Engelsflügeln über ...
Bella Hadid schwebte bei der großen Show von Victoria‘s Secret im Oktober mit Engelsflügeln über den Laufsteg.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Liebes-Trip nach Mailand
Schon im Sommer gab es erste Gerüchte, das Topmodel und Lacy mehr als nur gute Freunde seien. Die beiden wurden damals etwa bei einem Trip nach Mailand gesichtet. Und der 38-Jährige trug beim Bummel durch die italienische Metropole einen Cowboyhut – ein Accessoire, das ganz nach dem Geschmack des Topmodels ist.

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Mit dem Pferdetrainer Banuelos war Hadid rund zwei Jahre liiert. Erste Liebes-Gerüchte kamen im Herbst 2023 auf, 2024 machte die Model-Schönheit ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Im Jänner dieses Jahres berichteten US-Medien schließlich, dass sich die beiden getrennt hätten. Über die Gründe für das Liebes-Aus wurde allerdings nichts bekannt.

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