Bella Hadid zeigt ihren neuen Freund auf Instagram

Liebes-Trip nach Mailand

Schon im Sommer gab es erste Gerüchte, das Topmodel und Lacy mehr als nur gute Freunde seien. Die beiden wurden damals etwa bei einem Trip nach Mailand gesichtet. Und der 38-Jährige trug beim Bummel durch die italienische Metropole einen Cowboyhut – ein Accessoire, das ganz nach dem Geschmack des Topmodels ist.