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Sonntagsöffnung: Auch für andere Städte denkbar?

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11.11.2026 16:00
Immer wieder wird über die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen debattiert.
Immer wieder wird über die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen debattiert.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

In Kitzbühel wird es bald eine neue Hofer-Filiale geben, die auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben soll. Diskutiert wird dieses Thema immer sehr hitzig. Wäre diese Sonntagsöffnung auch für andere Städte denkbar?

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Im Sommer wird die neue Diskonter-Filiale ihre Pforten an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 14 Uhr öffnen, während im Winter noch zwischen 12 und 18 Uhr eingekauft werden kann. Diskussionen zum Thema gibt es zuhauf und auch immer wieder. Während die Einen auf die Ruhezeiten hinweisen und davon ausgehen, dass diese weiteren Öffnungszeiten von den Bediensteten getragen werden müssen, weisen andere wiederum auf veränderte Verhaltensweisen beim Einkaufen hin. Auch daran, dass sich offene Läden an Sonn- und Feiertagen international schon etabliert haben, wird oft erinnert. Wäre diese Sonntagsöffnung auch für andere Städte denkbar?

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