Im Sommer wird die neue Diskonter-Filiale ihre Pforten an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 14 Uhr öffnen, während im Winter noch zwischen 12 und 18 Uhr eingekauft werden kann. Diskussionen zum Thema gibt es zuhauf und auch immer wieder. Während die Einen auf die Ruhezeiten hinweisen und davon ausgehen, dass diese weiteren Öffnungszeiten von den Bediensteten getragen werden müssen, weisen andere wiederum auf veränderte Verhaltensweisen beim Einkaufen hin. Auch daran, dass sich offene Läden an Sonn- und Feiertagen international schon etabliert haben, wird oft erinnert. Wäre diese Sonntagsöffnung auch für andere Städte denkbar?