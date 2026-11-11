BMW i3 fährt Fabelrekord über fast 6000 Kilometer

400 kW Ladeleistung, 912 km WLTP-Reichweite

Der i3 ist nach dem iX3 das zweite Modell auf Basis der neuen Klasse. Die 108,7 kWh große Batterie verwendet Rundzellen und arbeitet mit einer 800-Volt-Architektur. An entsprechend leistungsfähigen Schnellladesäulen kann der i3 Strom mit bis zu 400 kW aufnehmen. Damit lässt sich laut BMW innerhalb von zehn Minuten Energie für bis zu 423 Kilometer nach WLTP nachladen.