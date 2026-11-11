BMW i3 fährt Fabelrekord über fast 6000 Kilometer

Knapp 5900 Kilometer quer durch Europa, vom Nordkap bis ins spanische Tarifa – das ist die Strecke der Paneuropeana, einer Reichweitenchallenge für Elektroautos. Nun hat der neue BMW i3 den bisherigen Streckenrekord aus dem Jahr 2017 um mehr als sieben Stunden unterboten.
Der BMW i3 50 xDrive schaffte die Strecke mit einem Durchschnittsverbrauch von 12,5 kWh/100 km und verbrachte nur 2 Stunden und 46 Minuten am Kabel. Die durchschnittliche Ladeleistung betrug dabei 275 kW.
Die reine Fahrzeit für die exakt 5.886,7 Kilometer betrug drei Tage, zwei Stunden und 41 Minuten, als Durchschnittsgeschwindigkeit gibt BMW 79,7 km/h an. Wenn man nachrechnet, kommt man allerdings auf 78,8 km/h.
Schon die erste Etappe lieferte ein beeindruckendes Ergebnis: Bei Temperaturen um ein Grad Celsius legte der BMW laut Hersteller bis zum ersten Ladestopp 744 Kilometer durch Skandinavien zurück.
Gefahren wurde der BMW i3 50 xDrive jeweils nur von einem Ingenieur, der allein im Fahrzeug war. Als Begleitfahrzeuge waren ein identischer BMW i3 sowie ein BMW iX3 50 xDrive dabei. Alle Fahrzeuge entsprachen laut Hersteller in Hard- und Software zu 100 Prozent dem von Kunden bestellbaren Serienstand.
Das ist die Paneuropeana
Die Paneuropeana wurde von Elektromobilitätsfreak Rafael de Mestre ins Leben gerufen. Dabei geht es darum, eine festgelegte Strecke mit möglichst wenig Zeitaufwand fürs Laden zurückzulegen. Die Route führt über bestimmte Kontrollpunkte, die Ladestationen dürfen die Teilnehmer selbst auswählen.
Das bedeutet: Wer hier gewinnen will, braucht ein sparsames Auto, eine möglichst hohe Ladeleistung und eine gute Routenplanung. Auch das Wetter, die Verkehrslage und die Verfügbarkeit geeigneter Schnellladesäulen spielen eine entscheidende Rolle.
De Mestre begleitete die Rekordfahrt des BMW in seinem elf Jahre alten Tesla Model S (mit über 700.000 Kilometern Laufleistung), um die Checkpoints und Treffpunkte entlang der Route zu koordinieren.
Die bisherige Bestmarke stammte aus dem Jahr 2017. Damals benötigte ein Team mit einem Tesla Model S 100D insgesamt neun Stunden und 51 Minuten zum Laden. Der neue BMW unterbot diese Zeit um mehr als sieben Stunden.
400 kW Ladeleistung, 912 km WLTP-Reichweite
Der i3 ist nach dem iX3 das zweite Modell auf Basis der neuen Klasse. Die 108,7 kWh große Batterie verwendet Rundzellen und arbeitet mit einer 800-Volt-Architektur. An entsprechend leistungsfähigen Schnellladesäulen kann der i3 Strom mit bis zu 400 kW aufnehmen. Damit lässt sich laut BMW innerhalb von zehn Minuten Energie für bis zu 423 Kilometer nach WLTP nachladen.
Die maximale Normreichweite beträgt 912 Kilometer. Dabei handelt es sich um den günstigsten Wert innerhalb der verschiedenen Ausstattungs- und Radkombinationen.
Zwei Elektromotoren bringen zusammen 345 kW beziehungsweise 469 PS und 645 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße. Den Standardsprint erledigt der elektrische Dreier in 4,7 Sekunden, bei 200 km/h ist Schluss.
Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,21 ist die neue Limousine der bisher windschlüpfrigste BMW überhaupt. Dazu kommen speziell entwickelte Reifen, deren Rollwiderstand den Grenzwert der besten Effizienzklasse A laut BMW um 14 Prozent unterschreitet. Beim Rekordversuch waren 19 Zoll große M-Aerodynamikräder montiert.
Besonders interessant ist die Rekuperation. BMW zufolge werden mehr als 95 Prozent aller Bremsvorgänge vom Zentralrechner „Heart of Joy“ über die Elektromotoren gesteuert. Die mechanischen Bremsen werden entsprechend selten benötigt, ein großer Teil der Bewegungsenergie kann wieder in die Batterie zurückfließen.
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