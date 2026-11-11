Wien leuchtet wieder

Keine Frage, Wien hat im Advent mehr Märkte, als sich an einem Wochenende vernünftig besuchen lassen. Das ist aber kein Nachteil. Im Gegenteil. Wer nicht von Hütte zu Hütte eilt, sondern sich Zeit für einen Platz, ein Gespräch und vielleicht ein Geschenk nimmt, erlebt mehr. Und manchmal beginnt Weihnachten tatsächlich mit einem Licht, das sich auf dem nassen Pflaster spiegelt.

IMPERIALES WIEN, DREIMAL ANDERS

Wer prächtige Kulissen liebt, hat die Wahl. Am Maria-Theresien-Platz stehen die Hütten zwischen Kunsthistorischem und Naturhistorischem Museum. Rund siebzig Stände bieten traditionelles Handwerk und Geschenkideen. Das Belvedere setzt ab 20. November auf die barocke Wirkung von Schloss und Park, wenn der K&K Weihnachtsmarkt eröffnet.