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Christkindlmärkte

Wien leuchtet wieder

Reisen & Urlaub
11.11.2026 16:00
(Bild: Jürgen Knoth)
Porträt von Andrea Thomas
Von Andrea Thomas

Zwischen Belvedere, Schloss Schönbrunn, Stephansdom, Rathausplatz und kleinen Gassen am Spittelberg zeigt der Advent viele Gesichter in Wien. Welcher Markt passt zu wem? 

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Es beginnt meist nicht mit dem ersten Punsch. Es ist dieser eine Moment, in dem die Lichter aufflammen, sich auf dem nassen Pflaster spiegeln und selbst ein ganz gewöhnlicher Heimweg plötzlich nach Advent aussieht. Wien kann das besonders gut. Vor dem Schloss wird es feierlich, zwischen den schmalen Gassen am Spittelberg beinahe dörflich, im Prater laut und fröhlich. Und wer es ruhiger mag, findet zwischen alten Bäumen, Handwerk und Maroniduft seinen Platz.

Keine Frage, Wien hat im Advent mehr Märkte, als sich an einem Wochenende vernünftig besuchen lassen. Das ist aber kein Nachteil. Im Gegenteil. Wer nicht von Hütte zu Hütte eilt, sondern sich Zeit für einen Platz, ein Gespräch und vielleicht ein Geschenk nimmt, erlebt mehr. Und manchmal beginnt Weihnachten tatsächlich mit einem Licht, das sich auf dem nassen Pflaster spiegelt.

IMPERIALES WIEN, DREIMAL ANDERS
Wer prächtige Kulissen liebt, hat die Wahl. Am Maria-Theresien-Platz stehen die Hütten zwischen Kunsthistorischem und Naturhistorischem Museum. Rund siebzig Stände bieten traditionelles Handwerk und Geschenkideen. Das Belvedere setzt ab 20. November auf die barocke Wirkung von Schloss und Park, wenn der K&K Weihnachtsmarkt eröffnet.

Maria-Theresien-Platz
Maria-Theresien-Platz(Bild: Benjamin Fellner)
(Bild: Wien Tourismus/Christian Stemper)

Besonders schön ist der Blick am frühen Abend, wenn sich die Lichter im Wasser spiegeln – und dann verändert sich die Atmosphäre gänzlich: aus der Eleganz der Kaiserzeit wird ein moderner Treffpunkt mit Musik. Und Schönbrunn ist die großzügigste Variante, mit genügend Programm für einen halben Tag. Kaiserlich sind alle drei. Gleich fühlen sie sich trotzdem nicht an.

WENN KINDER MITENTSCHEIDEN
Am Uni-Campus treffen sich Studierende, Familien und Nachbarn. Kindereisenbahn, Nostalgiekarussell und Eisstockbahnen machen den Besuch unkompliziert. Noch mehr Unterhaltung bietet der Wintermarkt am Riesenradplatz. Unter dem Motto „Der Prater rockt“ gibt es Livemusik, Fahrgeschäfte und Gastronomie.

(Bild: J. Silver)

Neu ist die Winterburg mit Luftburgspringen, Outdoor-Spielplatz und Bio-Snacks. Wer Besinnlichkeit sucht, ist hier falsch. Wer mit Kindern einen lebendigen Nachmittag verbringen möchte, genau richtig.

ADVENT ZWISCHEN BÄUMEN UND BLUMEN
Es geht auch leiser. Der Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark liegt zwischen alten Bäumen und wirkt eher wie ein winterlicher Spaziergang mit Einkehr. In den Blumengärten Hirschstetten wird der Markt mit einer Weihnachtsausstellung verbunden.

(Bild: Wiener Stadtgärten/Zupanc)
(Bild: David Bohmann)
  • BLUMENGÄRTEN HIRSCHSTETTEN: 12.11. bis 20.12.
    Do bis So 10 bis 20 Uhr
    www.wien.gv.at 
  • TÜRKENSCHANZPARK: 13.11. bis 23.12.
    beim Eingang Peter-Jordan-Straße/Dänenstraße
    www.weihnachtimpark.at 

DIE GROSSE BÜHNE AM RATHAUSPLATZ
Der Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus ist der Klassiker. Schon der hohe Eingangsbogen macht klar, dass hier nicht nur ein paar Hütten aufgestellt wurden. Der gesamte Rathauspark wird zur Weihnachtswelt. Es gibt Christbaumschmuck, Kunsthandwerk, Süßes und Wärmendes, dazu den Herzerlbaum, der längst zu den meistfotografierten Adventmotiven der Stadt gehört.

(Bild: WienTourismus/Paul Bauer)

Für Familien ist das Angebot besonders groß. Ein Etagenkarussell, Rentierzug, Krippenpfad und Kinderhütte sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Beim Eistraum ziehen kleine und große Eisläufer durch den beleuchteten Park. Mein Tipp: Wer die Atmosphäre genießen möchte, kommt an einem Wochentag am späten Nachmittag. Dann gehen gerade die Lichter an – und der Platz ist meist angenehmer als am Wochenende.

EINE ADVENTRUNDE DURCH DIE INNENSTADT
Für einen Adventnachmittag braucht es kein Auto und keinen genauen Plan. Vom Stephansplatz geht es in wenigen Minuten über den Graben zum Weihnachtsmarkt Am Hof, wo hochwertiges Kunsthandwerk im Mittelpunkt steht, begleitet von Musik und Chorgesang. Nur wenige Schritte braucht es dann zur Freyung.

(Bild: WienTourismus/Julius Hirtzberger)

Dort erinnert der Altwiener Christkindlmarkt daran, dass an diesem Platz schon 1722 ein Weihnachtsmarkt stattfand. Krippen, Keramik, Glas und traditionelles Handwerk bestimmen das Bild. Wer noch weitergehen möchte, spaziert durch die beleuchteten Gassen zum Rathausplatz.

KUNST STATT KITSCH
Am Karlsplatz wird genauer hingeschaut. Beim Art Advent dürfen die angebotenen Arbeiten nicht einfach Handelsware sein. Kunsthandwerk, Schauwerkstätten, Installationen und Livemusik geben dem Markt seinen eigenen Charakter. Auch die Gastronomie setzt ein klares Zeichen und ist vollständig bio-zertifiziert. Das macht den Karlsplatz zu einer guten Adresse für alle, die tatsächlich ein Geschenk suchen und nicht nur wegen des Punsches kommen.

(Bild: WienTourismus/Paul Bauer)
(Bild: WienTourismus/Christian Stemper)

Der Spittelberg ist die verwinkelte Alternative. Die Stände verteilen sich auf kleine Gassen des Biedermeierviertels. Dazwischen liegen Lokale, Höfe und alte Häuser. Das Angebot umfasst viel Kunsthandwerk sowie lokale, faire, biologische und nachhaltige Produkte. Gerade diese Mischung macht den Reiz aus.

Allerdings wird es in den schmalen Gassen rasch eng. Wer in Ruhe schauen möchte, sollte möglichst früh kommen.

  • KARLSPLATZ: 13.11. bis 23.12., Markt bis 20 Uhr, Gastronomie bis 21 Uhr
    www.artadvent.at 
  • SPITTELBERG: 13. 11. bis 23. 12.; Mo bis Fr ab 14 Uhr, Sa, So und Feiertag ab 11 Uhr
    www.spittelberg.at 

NEU AM SCHWARZENBERGPLATZ
Eine Premiere gibt es heuer rund um den Hochstrahlbrunnen. Der neue Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz verbindet Lichtinstallationen im Park mit österreichischer Kulinarik, Kunsthandwerk, einem Bühnenprogramm und Angeboten für Kinder.

(Bild: MAGMAG Events GmbH)

Der Markt muss sich seinen Platz unter den Wiener Klassikern erst erarbeiten. Die Kulisse zwischen Brunnen und Palais bringt dafür beste Voraussetzungen mit.

SCHWARZENBERGPLATZ: 13. 11. bis 26. 12.
www.weihnachtsmarkt.at 

WELCHER MARKT PASST ZU MIR?

  • Mit Kindern: Rathausplatz, Schönbrunn, Campus Universität Wien oder Wintermarkt im Prater
  • Für Kunsthandwerk: Karlsplatz, Freyung, Am Hof oder Spittelberg
  • Für große Kulissen: Schönbrunn, Belvedere oder Maria-Theresien-Platz
  • Für einen Stadtspaziergang: Stephansplatz, Freyung, Am Hof und Rathausplatz
  • Für einen ruhigen Nachmittag: Türkenschanzpark oder Blumengärten Hirschstetten
  • Für Neues: Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz
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