Kinderschänder filmte seine „ganz jungen“ Opfer

Was für ein Mensch muss man sein? Diese Frage stellt sich, nachdem der Staatsanwalt beim Prozess am Mittwoch die Vorwürfe präzisierte: „Der Angeklagte hat mehrere ganz junge Kinder sexuell missbraucht.“ Vier Verbrechen des sexuellen Missbrauchs, zwei davon schwer, und zwei weitere Vergehen nach dem Kinderporno-Paragrafen listete die Anklage gegen den Kärntner auf, der Familie im Lungau hat. Denn dort bei Lungauer Verwandten und Bekannten passierten die Taten in den Jahren 2023 bis 2025.