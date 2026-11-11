Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vier Jahre Gefängnis

Kinderschänder filmte seine „ganz jungen“ Opfer

Salzburg
11.11.2026 16:00
Strafprozess am Mittwoch im Salzburger Landesgericht.
Strafprozess am Mittwoch im Salzburger Landesgericht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein Kärntner (34) nutzte Familienbesuche im Salzburger Lungau aus, um sich an Kindern zu vergehen. Die Opfer, allesamt Mädchen, waren erst zwischen drei und sechs Jahre alt. Vor Gericht legte er jetzt ein Geständnis ab. Der Triebtäter muss jetzt vier Jahre in der Gefängniszelle verbringen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was für ein Mensch muss man sein? Diese Frage stellt sich, nachdem der Staatsanwalt beim Prozess am Mittwoch die Vorwürfe präzisierte: „Der Angeklagte hat mehrere ganz junge Kinder sexuell missbraucht.“ Vier Verbrechen des sexuellen Missbrauchs, zwei davon schwer, und zwei weitere Vergehen nach dem Kinderporno-Paragrafen listete die Anklage gegen den Kärntner auf, der Familie im Lungau hat. Denn dort bei Lungauer Verwandten und Bekannten passierten die Taten in den Jahren 2023 bis 2025.

Taten passierten bei Treffen mit Familie und Bekannten
Durch die familiären Beziehungen hatte er Zugang zu den Kindern. „Bei Festen und Feiern hat er das Vertrauen ausgenutzt“, so der Staatsanwalt. Dabei hat er die Mädchen zwischen drei und sechs Jahren nicht nur intim berührt, er verleitete die Kinder, es auch selbst zu tun, und filmte das Ganze noch. „Ohne diese Videos würde die Beweisgrundlage fehlen“, bemerkte der Staatsanwalt.

Datenträger mit den Aufnahmen und mit mehr als 700 Kinderporno-Bildern konnten bei einer Razzia Mitte März in Klagenfurt sichergestellt werden. Seither ist er in U-Haft. Die Kinder haben es laut den Opfer-Anwälten „entweder gut verdrängt oder in der Intensität nicht so wahrgenommen“. Aber: „Traumata können sich leider erst in späteren Jahren entwickeln“, waren sich Staatsanwalt und Anwälte einig.

Lesen Sie auch:
Das Salzburger Justizgebäude
Nur Bewährungsstrafe
Kindesmissbrauch im islamischen Internat
07.05.2025

„Es tut mir leid, ich bin schuldig“, legte der 34-Jährige ein Geständnis ab. Er brauche Therapie, da er eine sexuelle Störung habe. Vier Jahre unbedingte Haft verkündete die Richterin. Das Urteil nahm er sofort an – es ist daher schon rechtskräftig. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
11.11.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
151.894 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
115.791 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
93.667 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1100 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
839 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
821 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf