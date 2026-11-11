Kinderschänder filmte seine „ganz jungen“ Opfer

Ein Kärntner (34) nutzte Familienbesuche im Salzburger Lungau aus, um sich an Kindern zu vergehen. Die Opfer, allesamt Mädchen, waren erst zwischen drei und sechs Jahre alt. Vor Gericht legte er jetzt ein Geständnis ab. Der Triebtäter muss jetzt vier Jahre in der Gefängniszelle verbringen.
Was für ein Mensch muss man sein? Diese Frage stellt sich, nachdem der Staatsanwalt beim Prozess am Mittwoch die Vorwürfe präzisierte: „Der Angeklagte hat mehrere ganz junge Kinder sexuell missbraucht.“ Vier Verbrechen des sexuellen Missbrauchs, zwei davon schwer, und zwei weitere Vergehen nach dem Kinderporno-Paragrafen listete die Anklage gegen den Kärntner auf, der Familie im Lungau hat. Denn dort bei Lungauer Verwandten und Bekannten passierten die Taten in den Jahren 2023 bis 2025.
Taten passierten bei Treffen mit Familie und Bekannten
Durch die familiären Beziehungen hatte er Zugang zu den Kindern. „Bei Festen und Feiern hat er das Vertrauen ausgenutzt“, so der Staatsanwalt. Dabei hat er die Mädchen zwischen drei und sechs Jahren nicht nur intim berührt, er verleitete die Kinder, es auch selbst zu tun, und filmte das Ganze noch. „Ohne diese Videos würde die Beweisgrundlage fehlen“, bemerkte der Staatsanwalt.
Datenträger mit den Aufnahmen und mit mehr als 700 Kinderporno-Bildern konnten bei einer Razzia Mitte März in Klagenfurt sichergestellt werden. Seither ist er in U-Haft. Die Kinder haben es laut den Opfer-Anwälten „entweder gut verdrängt oder in der Intensität nicht so wahrgenommen“. Aber: „Traumata können sich leider erst in späteren Jahren entwickeln“, waren sich Staatsanwalt und Anwälte einig.
„Es tut mir leid, ich bin schuldig“, legte der 34-Jährige ein Geständnis ab. Er brauche Therapie, da er eine sexuelle Störung habe. Vier Jahre unbedingte Haft verkündete die Richterin. Das Urteil nahm er sofort an – es ist daher schon rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.