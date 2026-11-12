Nadelöhr am Kai: Poser könnten Wien lahmlegen

Zwei Wege hatte die Poser-Szene bisher in die Innere Stadt. Wochenende für Wochenende rollten ihre Kolonnen entweder über die Salztorbrücke oder vom Franz-Josefs-Kai in den ersten Bezirk. Variante eins ist jetzt Geschichte, der Übergang ist für Autos dicht. Übrig sind nur zwei kurze Rechtsabbiegespuren vom Kai in die Salztorgasse (siehe Grafik). City-Bewohner wissen: Die Grünphasen dort sind sportlich kurz.