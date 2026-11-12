Nadelöhr am Kai: Poser könnten Wien lahmlegen

Seit Dienstag rollt über den Wiener Donaukanal Richtung Salztorgasse kein Auto mehr. Für die lauten Schaufahrer bleibt nur noch eine enge Zufahrt in den ersten Bezirk. Ab Freitag drohen Rückstau und Stillstand weit über die Innenstadt hinaus. Oder erledigt ausgerechnet ein maroder Übergang, woran die Politik scheitert?
Zwei Wege hatte die Poser-Szene bisher in die Innere Stadt. Wochenende für Wochenende rollten ihre Kolonnen entweder über die Salztorbrücke oder vom Franz-Josefs-Kai in den ersten Bezirk. Variante eins ist jetzt Geschichte, der Übergang ist für Autos dicht. Übrig sind nur zwei kurze Rechtsabbiegespuren vom Kai in die Salztorgasse (siehe Grafik). City-Bewohner wissen: Die Grünphasen dort sind sportlich kurz.
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