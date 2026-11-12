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Adler vor dem Rauswurf

Wirbel um Maskottchen: PETA fordert Stadionverbot

Deutsche Bundesliga
12.11.2026 05:28
Adler Attila von Eintracht Frankfurt soll nicht mehr ins Stadion dürfen.
Adler Attila von Eintracht Frankfurt soll nicht mehr ins Stadion dürfen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bekommt ein Vogel in Deutschland bald ein Stadionverbot ausgesprochen? Adler „Attila“, das legendäre Maskottchen von Bundesligist Eintracht Frankfurt, soll nicht mehr ins Stadion dürfen – das fordert nun die Tierschutzorganisation PETA.

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Adler Attila soll in Pension geschickt werden, wenn es nach der Tierschutzorganisation PETA geht, wie die „Bild“ berichtet. Denn der Lärm und die Atmosphäre im Frankfurter Stadion seien eine zu große Belastung für das zunehmend ältere Tier. Der Adler ist mittlerweile 22 Jahre alt und fungiert seit 20 Jahren als lebendes Maskottchen des Bundesligisten.

Doch bei Eintracht Frankfurt lässt man die Forderungen bislang kalt. Immer wieder sei der Klub im Austausch mit PETA und betone dabei, dass es dem Tier gut gehe. Attila sei bereits von klein auf an große Menschenmengen gewöhnt und werde zudem nur dosiert eingesetzt. Auch der Stadionlärm mache dem Vogel nichts aus – sein Tagesablauf sei relativ stressfrei.

Nichtsdestotrotz fordert PETA nicht nur den Ruhestand des Adlers, sondern auch ein generelles Verbot, künftig lebende Vögel in Stadien einzusetzen. Stattdessen solle man mit Drohnen oder Hologrammen arbeiten. Für viele Frankfurt-Fans, die Attila seit Jahren in ihre Herzen geschlossen haben, ist das wohl kaum vorstellbar.

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