Wirbel um Maskottchen: PETA fordert Stadionverbot

Doch bei Eintracht Frankfurt lässt man die Forderungen bislang kalt. Immer wieder sei der Klub im Austausch mit PETA und betone dabei, dass es dem Tier gut gehe. Attila sei bereits von klein auf an große Menschenmengen gewöhnt und werde zudem nur dosiert eingesetzt. Auch der Stadionlärm mache dem Vogel nichts aus – sein Tagesablauf sei relativ stressfrei.