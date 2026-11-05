Autofahrerin filmt: Hier hüpft Känguru durch NÖ

Ein ungewöhnlicher Anblick im morgendlichen Berufsverkehr: Im niederösterreichischen Kamptal ist das entlaufene Wallaby „Sydney“ unterwegs. Eine Autofahrerin filmte das kleine Känguru Mittwochfrüh zwischen Zöbing und Kammern im Bezirk Krems-Land. Das Tier war Anfang Oktober von einem Hof in Maissau entwischt. Laut Polizei geht von dem Ausreißer keine Gefahr aus. Deshalb wird er vorerst wie ein heimisches Wildtier behandelt. Für die Menschen im Kamptal bleibt es spannend: Wo wird Sydney als Nächstes gesichtet? Mehr dazu im Video oben!