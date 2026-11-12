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Sorge um Ex-Kinderstar

Crash auf Rennstrecke: Frankie Muniz im Spital!

Society International
12.11.2026 08:50
Fans in Sorge um Frankie Muniz: Der „Malcolm mittendrin“-Star wurde bei einer Trainingsfahrt auf ...
Fans in Sorge um Frankie Muniz: Der „Malcolm mittendrin“-Star wurde bei einer Trainingsfahrt auf der Rennstrecke in einen Unfall verwickelt und musste ins Spital gebracht werden.(Bild: AP/AP Photo/Chris O'Meara, File)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Große Sorge um Frankie Muniz! Der Ex-Kinderstar musste nach einem Crash auf der Rennstrecke ins Spital gebracht werden.

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Einst spielte sich Frankie Muniz als quirliger Malcolm in die Herzen der Fans, mittlerweile hat der ehemalige „Malcolm mittendrin“-Star im Rennsport seine Passion gefunden. Beim Training auf dem Daytona International Speedway kam es jetzt aber zum folgenschweren Crash, wie „Page Six“ berichtete.

„Habe ein bisschen Schmerzen“
Demnach sei Muniz nach dem Unfall auf der Rennstrecke „zur Abklärung“ in ein Spital gebracht worden. Nach dem Unglück sei der 40-Jährige „bei Bewusstsein und ansprechbar“ gewesen, wie ein Sprecher von Ford der Promi-Seite bestätigte.

Wenig später meldete sich Muniz mit einer ersten Entwarnung bei seinen Fans. „Ich habe ein bisschen Schmerzen, aber mein Mustang hat seinen Job gemacht und mich geschützt“, sagte er laut „USA Today“.

Frankie Muniz hat nach seiner Karriere als Kinderstar seine Leidenschaft im Rennsport gefunden. ...
Frankie Muniz hat nach seiner Karriere als Kinderstar seine Leidenschaft im Rennsport gefunden. Nach einem Unfall meldete sich der Schauspieler nun bei seinen Fans.(Bild: AFP/MEG OLIPHANT)

In seinem Statement dankte Muniz außerdem Ford Racing, dem Daytona International Speedway, dem Krankenhauspersonal sowie seinen Fans, die sich bei ihm gemeldet hatten. Am Rennen wird der Ex-Kinderstar aber nicht teilnehmen.

Rennen für Muniz Herzensangelegenheit
Das Training fand im Zuge des „Proud to Honor Veterans Day Classic“ statt – ein Showrennen von Ford und Nascar zur Unterstützung von Angehörigen des US-Militärs, Veteranen und deren Familien. Wie es zu Muniz‘ Unfall kam und was genau passiert war, das ist bislang nicht bekannt. 

Der „Page Six“ erklärte der 40-Jährige noch kurz vor dem Crash, dass er schon sehr „aufgeregt“ und voller Vorfreude auf das Rennen sei. „Mein Dad war bei der Air Force und der Navy, und mein Großvater war ebenfalls in der Navy“, verriet der Schauspieler zudem, warum für ihn dieser Event eine Herzensangelegenheit sei.

Vom Kinderstar zum Rennfahrer
Muniz spielte als Kind nicht nur in der Serie „Malcolm mittendrin“, sondern auch in Filmen wie „Agent Cody Banks“, „Walk Hard: The Dewey Cox Story“ und „The Black String“. 

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Seit 2025 fährt der Schauspieler Vollzeit für Team Reaume im Truck-Series-Ford mit der Nummer 33. 

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