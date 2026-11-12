Crash auf Rennstrecke: Frankie Muniz im Spital!

Der „Page Six“ erklärte der 40-Jährige noch kurz vor dem Crash, dass er schon sehr „aufgeregt“ und voller Vorfreude auf das Rennen sei. „Mein Dad war bei der Air Force und der Navy, und mein Großvater war ebenfalls in der Navy“, verriet der Schauspieler zudem, warum für ihn dieser Event eine Herzensangelegenheit sei.