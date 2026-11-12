Schnurrbärte wachsen! Krebs-Vorsorge rettet Leben

Bei drei Krebsarten erhöhen sich die Heilungschancen besonders, wenn der Tumor rechtzeitig erkannt wird: Prostata-, Darm- und Brustkrebs. Ein bekannter Klagenfurter – Josef Pickl-Hafner (56) hat vor 35 Jahren den Klagenfurter Krampuslauf ins Leben gerufen – hat das am eigenen Leib erfahren. Bei ihm wurde kürzlich ein Darmkarzinom entfernt. Mit der „Krone“ sprach über seine Erfahrungen und den Heilungsprozess.