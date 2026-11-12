Schnurrbärte wachsen! Krebs-Vorsorge rettet Leben

Der Monat November heißt auch in Kärnten „Movember“. Das ist eine weltweite Initiative gegen Krebs-Vorsorge. 3800 Krebs-Diagnosen gibt jährlich in Kärnten. Eine Früherkennung hilft. Der Klagenfurter Josef Pickl-Hafner hat so den Darmkrebs besiegt.
Bei drei Krebsarten erhöhen sich die Heilungschancen besonders, wenn der Tumor rechtzeitig erkannt wird: Prostata-, Darm- und Brustkrebs. Ein bekannter Klagenfurter – Josef Pickl-Hafner (56) hat vor 35 Jahren den Klagenfurter Krampuslauf ins Leben gerufen – hat das am eigenen Leib erfahren. Bei ihm wurde kürzlich ein Darmkarzinom entfernt. Mit der „Krone“ sprach über seine Erfahrungen und den Heilungsprozess.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.