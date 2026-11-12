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Schnurrbärte wachsen! Krebs-Vorsorge rettet Leben

Kärnten
12.11.2026 05:00
Josef Pickl-Hafner führt auch eine Hundeschule. Er hat Darmkrebs überstanden.
Josef Pickl-Hafner führt auch eine Hundeschule. Er hat Darmkrebs überstanden.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der Monat November heißt auch in Kärnten „Movember“. Das ist eine weltweite Initiative gegen Krebs-Vorsorge. 3800 Krebs-Diagnosen gibt jährlich in Kärnten. Eine Früherkennung hilft. Der Klagenfurter Josef Pickl-Hafner hat so den Darmkrebs besiegt. 

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Bei drei Krebsarten erhöhen sich die Heilungschancen besonders, wenn der Tumor rechtzeitig erkannt wird: Prostata-, Darm- und Brustkrebs. Ein bekannter Klagenfurter – Josef Pickl-Hafner (56) hat vor 35 Jahren den Klagenfurter Krampuslauf ins Leben gerufen – hat das am eigenen Leib erfahren. Bei ihm wurde kürzlich ein Darmkarzinom entfernt. Mit der „Krone“ sprach über seine Erfahrungen und den Heilungsprozess.

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