Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter hat gegen seinen in der Kritik stehenden Nachfolger Gianni Infantino schwere Vorwürfe erhoben und ihn als „Diktator“ bezeichnet.
Der 90-Jährige bezichtigte seinen im März 2027 vor der Wiederwahl stehenden Schweizer Landsmann in einem Interview mit dem „Spiegel“, Wahlkampf auf FIFA-Kosten geführt und gegen Statuten verstoßen zu haben.
„Er ist ein Diktator. Leute in der FIFA erzählen mir, dass niemand mit ihm zusammen im Lift fahren dürfe. Er ist untouchable, unberührbar“, sagte Blatter. Der Schweizer war von 1998 bis 2016 selbst Chef des Fußball-Weltverbands. In seiner Amtszeit hatten sich hochrangige FIFA-Funktionäre als bestechlich erwiesen.
Balogun-Eingreifen „das Schlimmste“
Besonders schwer wiegt laut Blatter das Eingreifen Infantinos während der WM, als er nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump die Rotsperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun aussetzte. „Das ist das Schlimmste. Statuten kann man interpretieren. Aber Spielregeln müssen für alle gelten, die kann man nicht interpretieren“, sagte Blatter.
Laut „Spiegel“ habe die FIFA Blatters Vorwürfe zurückgewiesen. Die Rotsperre gegen Balogun sei von unabhängigen FIFA-Justizorganen ausgesetzt worden, außerdem würde Infantino den Aufzug auch mit anderen Personen benutzen.
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