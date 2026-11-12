Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur alleine im Aufzug?

Neue schwere Vorwürfe gegen „Diktator“ Infantino

Fußball International
12.11.2026 07:40
FIFA-Boss Gianni Infantino
FIFA-Boss Gianni Infantino(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter hat gegen seinen in der Kritik stehenden Nachfolger Gianni Infantino schwere Vorwürfe erhoben und ihn als „Diktator“ bezeichnet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 90-Jährige bezichtigte seinen im März 2027 vor der Wiederwahl stehenden Schweizer Landsmann in einem Interview mit dem „Spiegel“, Wahlkampf auf FIFA-Kosten geführt und gegen Statuten verstoßen zu haben.

Joseph Blatter
Joseph Blatter(Bild: EPA/URS FLUEELER)

„Er ist ein Diktator. Leute in der FIFA erzählen mir, dass niemand mit ihm zusammen im Lift fahren dürfe. Er ist untouchable, unberührbar“, sagte Blatter. Der Schweizer war von 1998 bis 2016 selbst Chef des Fußball-Weltverbands. In seiner Amtszeit hatten sich hochrangige FIFA-Funktionäre als bestechlich erwiesen.

Balogun-Eingreifen „das Schlimmste“
Besonders schwer wiegt laut Blatter das Eingreifen Infantinos während der WM, als er nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump die Rotsperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun aussetzte. „Das ist das Schlimmste. Statuten kann man interpretieren. Aber Spielregeln müssen für alle gelten, die kann man nicht interpretieren“, sagte Blatter.

Lesen Sie auch:
Ex-FIFA-Boss Sepp Blatter erwartet schon bald den UEFA-Gegenkandidaten für Gianni Infantino.
Ex-Boss Blatter verrät
UEFA-Gegenkandidat für Infantino in Kürze erwartet
11.11.2026
Wende im Wahlkampf
Trainer-Legende soll FIFA-Boss Infantino stürzen
10.11.2026
Wiederwahl?
Karibikverband stärkt Gianni Infantino den Rücken
07.11.2026

Laut „Spiegel“ habe die FIFA Blatters Vorwürfe zurückgewiesen. Die Rotsperre gegen Balogun sei von unabhängigen FIFA-Justizorganen ausgesetzt worden, außerdem würde Infantino den Aufzug auch mit anderen Personen benutzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
12.11.2026 07:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Gianni Infantino
FIFA
WiederwahlWahlkampf
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
154.999 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
118.809 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
93.686 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1021 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
834 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
772 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Mehr Fußball International
Brief an die Spieler
Paukenschlag! Verband zieht Team von der WM zurück
Nur alleine im Aufzug?
Neue schwere Vorwürfe gegen „Diktator“ Infantino
Fussball-Testspiel:
LIVESTREAM: SK Rapid trifft auf Dunajska Streda
Schlägt er erneut zu?
ÖFB-Kicker steht in Linz vor weiterer Bestmarke
Spektakuläres Gerücht
Der Top-Kandidat! Neuer Job für Pep Guardiola?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf