Neue schwere Vorwürfe gegen „Diktator“ Infantino

Balogun-Eingreifen „das Schlimmste“

Besonders schwer wiegt laut Blatter das Eingreifen Infantinos während der WM, als er nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump die Rotsperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun aussetzte. „Das ist das Schlimmste. Statuten kann man interpretieren. Aber Spielregeln müssen für alle gelten, die kann man nicht interpretieren“, sagte Blatter.