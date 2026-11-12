Tiroler Schützen haben ihre Waffen wieder zurück

Freude herrscht bei den Tiroler Schützen im Unterland. Wie die „Krone“ berichtete, wurden alle Ermittlungen nach der Abnahme ihrer Gewehre eingestellt. Mittlerweile ist auch die Rückgabe der „Schießeisen“ erfolgt.
Die 34 in Bayern beschlagnahmten Schützengewehre sind wieder zurück in Tirol und werden sicher in den Waffenschränken der betroffenen Kompanien verwahrt. Sowohl die in Österreich als auch die in Deutschland geführten Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der Schützenkompanien Waidring, Fieberbrunn und St. Ulrich/Pillersee wurden eingestellt.
Mit der durch die Bundespolizei erfolgten Rückgabe der 34 Gewehre an die Verantwortlichen der drei Kompanien am Dienstag direkt am Grenzübergang in Kiefersfelden ist die umfassend rechtlich geprüfte Angelegenheit nun abgeschlossen.
Für die betroffenen Kompanien kann damit ein belastendes Kapitel abgeschlossen werden, sodass der Fokus wieder auf der Pflege von Brauchtum liegen kann.
Landeskommandant Thomas Saurer
Großer Dank für „konstruktive Aufarbeitung“
„Der Bund der Tiroler Schützenkompanien bedankt sich bei allen Beteiligten für die sachliche Klärung und konstruktive Aufarbeitung des Vorfalls. Die Tiroler Schützen bekennen sich ausdrücklich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ihren historischen Traditionswaffen sowie zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Bestimmungen“, wird in einer Aussendung betont.
Unverändert gelte, dass man für Werte wie Heimat, Glauben, Tradition und gesellschaftliche Verantwortung stehe.
Thema für Kommandant noch nicht erledigt
Für Landeskommandant Thomas Saurer ist das Thema aber noch nicht erledigt: „Wir Schützen stehen zu unserer Tradition, aber wir stehen ebenso zu unserer Verantwortung. Wir haben die notwendigen Konsequenzen bereits gezogen und werden alles daransetzen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt. Die Bundesleitung hat nicht erst nach Abschluss der Ermittlungsverfahren reagiert, sondern bereits während der laufenden Verfahren entsprechende Maßnahmen beschlossen und Empfehlungen an alle 235 Kompanien ausgesprochen. Jetzt gilt es diese umzusetzen!“
Der verantwortungsvolle und sichere Transport von Waffen, das Mitführen der stets gültigen und erforderlichen Dokumente sowie die dauerhafte Unkenntlichmachung von NS-Symbolen auf Waffen und Ausrüstungsgegenständen würden konsequent und nachhaltig umgesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.