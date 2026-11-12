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Rückgabe an Grenze

Tiroler Schützen haben ihre Waffen wieder zurück

Tirol
12.11.2026 08:30
Die Schützen freuen sich über ihre Waffen, die sie zurückbekommen haben.
Die Schützen freuen sich über ihre Waffen, die sie zurückbekommen haben.(Bild: BTSK/SK Fieberbrunn)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Freude herrscht bei den Tiroler Schützen im Unterland. Wie die „Krone“ berichtete, wurden alle Ermittlungen nach der Abnahme ihrer Gewehre eingestellt. Mittlerweile ist auch die Rückgabe der „Schießeisen“ erfolgt.

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Die 34 in Bayern beschlagnahmten Schützengewehre sind wieder zurück in Tirol und werden sicher in den Waffenschränken der betroffenen Kompanien verwahrt. Sowohl die in Österreich als auch die in Deutschland geführten Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der Schützenkompanien Waidring, Fieberbrunn und St. Ulrich/Pillersee wurden eingestellt.

Mit der durch die Bundespolizei erfolgten Rückgabe der 34 Gewehre an die Verantwortlichen der drei Kompanien am Dienstag direkt am Grenzübergang in Kiefersfelden ist die umfassend rechtlich geprüfte Angelegenheit nun abgeschlossen.

Zitat Icon

Für die betroffenen Kompanien kann damit ein belastendes Kapitel abgeschlossen werden, sodass der Fokus wieder auf der Pflege von Brauchtum liegen kann.

Landeskommandant Thomas Saurer 

Großer Dank für „konstruktive Aufarbeitung“
„Der Bund der Tiroler Schützenkompanien bedankt sich bei allen Beteiligten für die sachliche Klärung und konstruktive Aufarbeitung des Vorfalls. Die Tiroler Schützen bekennen sich ausdrücklich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ihren historischen Traditionswaffen sowie zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Bestimmungen“, wird in einer Aussendung betont.

Unverändert gelte, dass man für Werte wie Heimat, Glauben, Tradition und gesellschaftliche Verantwortung stehe.

In dieser Kiste bekamen die Schützen ihre „Schießeisen“ wieder zurück.
In dieser Kiste bekamen die Schützen ihre „Schießeisen“ wieder zurück.(Bild: BTSK/SK Fieberbrunn)

Thema für Kommandant noch nicht erledigt
Für Landeskommandant Thomas Saurer ist das Thema aber noch nicht erledigt: „Wir Schützen stehen zu unserer Tradition, aber wir stehen ebenso zu unserer Verantwortung. Wir haben die notwendigen Konsequenzen bereits gezogen und werden alles daransetzen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt. Die Bundesleitung hat nicht erst nach Abschluss der Ermittlungsverfahren reagiert, sondern bereits während der laufenden Verfahren entsprechende Maßnahmen beschlossen und Empfehlungen an alle 235 Kompanien ausgesprochen. Jetzt gilt es diese umzusetzen!“

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Der verantwortungsvolle und sichere Transport von Waffen, das Mitführen der stets gültigen und erforderlichen Dokumente sowie die dauerhafte Unkenntlichmachung von NS-Symbolen auf Waffen und Ausrüstungsgegenständen würden konsequent und nachhaltig umgesetzt.

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