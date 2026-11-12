Tiroler Schützen haben ihre Waffen wieder zurück

Thema für Kommandant noch nicht erledigt

Für Landeskommandant Thomas Saurer ist das Thema aber noch nicht erledigt: „Wir Schützen stehen zu unserer Tradition, aber wir stehen ebenso zu unserer Verantwortung. Wir haben die notwendigen Konsequenzen bereits gezogen und werden alles daransetzen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt. Die Bundesleitung hat nicht erst nach Abschluss der Ermittlungsverfahren reagiert, sondern bereits während der laufenden Verfahren entsprechende Maßnahmen beschlossen und Empfehlungen an alle 235 Kompanien ausgesprochen. Jetzt gilt es diese umzusetzen!“