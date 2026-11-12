Ariana Grande feiert glamouröses Pärchen-Debüt

Für Grandes Wow-Look war Hollywood-Stylist Law Roach verantwortlich, der im Gespräch mit „Extra“ verriet, dass er dieses Outfit bewusst ausgesucht hatte. „Es erinnert mich einfach an die 90er oder die frühen 2000er Jahre, als das Original herauskam – das ist sozusagen die Geschichte dahinter“, erklärte er und bezog sich dabei auf den Film „Meine Braut, ihr Vater und ich“ aus dem Jahr 2000, in dem Ben Stiller und Robert De Niro die Hauptrollen spielten. „Ich habe es gesehen und dachte mir: Das passt einfach total zu Ari, weißt du?“