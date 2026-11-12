Ariana Grande feiert glamouröses Pärchen-Debüt

Ariana Grande hat ihre neue Liebe offiziell gemacht! Am Mittwochabend erschien die Hollywood-Beauty zur Premiere von „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ in New York mit ihrem Freund Ricky Alvarez.
Schon 2015 waren Grande und Alvarez kurz liiert, in diesem Jahr feierten sie ihr großes Liebes-Comeback. Und dass es dieses Mal etwas Ernstes ist, das bewies diese süße Red-Carpet-Premiere!
Verliebte Blicke am Red Carpet
Denn dass die Schauspielerin und der Tänzer wahnsinnig verliebt sind, das war an diesem Abend nicht zu übersehen. Nicht nur, dass beide über das ganze Gesicht strahlten, tauschten die Turteltäubchen auch immer wieder verliebte Blicke – und der Tänzer schien seine Liebste auch gar nicht mehr loslassen zu wollen.
Aber nicht nur Grandes Liebes-Show war ein echter Hingucker am Red Carpet. Die Sängerin und Schauspielerin, die nach ihrer Tour im August eine Auszeit angekündigt hatte, sah in ihre Robe einfach zauberhaft aus.
Grande trug 90er-Jahre-Vintage-Kleid
Denn die 33-Jährige hatte sich für diesen besonderen Auftritt für ein hellgrau-weiß-kariertes, bodenlanges Vintage-Kleid von Badgley Mischka aus den 90ern entschieden, das in Brustbereich mit perlenbesetzten Blumen verziert war.
Erst vor wenigen Wochen hatte sich Grande einen Bob schneiden lassen – ein Zeichen für einen Neustart. Am Mittwochabend trug sie ihre neue Frisur zum streng zurückgekämmten Ponytail gestylt, den sie mit einer cremeweißen Schleife zusammengebunden hatte. Creolen-Ohrringe machten den 90er-Jahre-Style von Grande schließlich perfekt.
Für Grandes Wow-Look war Hollywood-Stylist Law Roach verantwortlich, der im Gespräch mit „Extra“ verriet, dass er dieses Outfit bewusst ausgesucht hatte. „Es erinnert mich einfach an die 90er oder die frühen 2000er Jahre, als das Original herauskam – das ist sozusagen die Geschichte dahinter“, erklärte er und bezog sich dabei auf den Film „Meine Braut, ihr Vater und ich“ aus dem Jahr 2000, in dem Ben Stiller und Robert De Niro die Hauptrollen spielten. „Ich habe es gesehen und dachte mir: Das passt einfach total zu Ari, weißt du?“
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Die Fockers sind zurück!
Bei „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ handelt es sich um den mittlerweile vierten Film, der in der beliebten Focker-Familie angesiedelt ist. Dieses Mal ist es Greg Focker (Ben Stiller), der im Mittelpunkt der irrwitzigen Familiendramen steht, sondern sein inzwischen erwachsener Sohn Henry, der seiner Familie seine selbstbewusste Freundin Olivia vorstellt und ihr einen Heiratsantrag machen möchte.
Während Greg große Zweifel hat und die Beziehung kritisch beäugt, sorgt Olivia für ordentlich Wirbel innerhalb der Focker- und Byrnes-Familie. Der Film setzt auf die gewohnt chaotische Mischung aus Missverständnissen, Familienkonflikten und peinlichen Situationen, wobei sich die Rollen nun umkehren: Aus dem einst misstrauisch beäugten Schwiegersohn Greg wird selbst ein überfürsorglicher Vater.
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