Einer lenkt ab, einer stiehlt Bankomatkarten

Zwei Frauen wurden in Kärnten Opfer von Trickbetrügern, die zuvor die PIN-Codes der Bankomatkarten ausgespäht hatten. Hunderte Euro wurden von den Konten abgebucht.
Bei ihrem Auto auf einem Parkplatz in Villach stand Dienstagmittag eine 56-Jährige und wurde gezielt von einer unbekannten Person abgelenkt – in diesem Moment wurde der Kärntnerin die Bankomatkarte aus der Geldtasche, die sich auf der Beifahrerseite in ihrem Wagen befand, gestohlen.
Damit hoben die unbekannten Täter bei einem Bankomaten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich ab. Vermutlich hatten sie die Frau zuvor bei der Eingabe des PIN-Codes beobachtet. Weitere Erhebungen führt die Polizeiinspektion Neufellach.
Trickbetrug nach gleichem Muster auch im Lavanttal
Ebenfalls auf einem Parkplatz kam es zu einem Trickbetrug: Eine Lavanttalerin (56) wurde Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgelenkt, die Bankomatkarte wurde aus ihrer Geldbörse gestohlen. Erst später bemerkte sie den Diebstahl. Da waren von ihrem Konto bereits mehrere hundert Euro abgebucht worden.
Die Polizeiinspektion St. Andrä sucht nach zwei Männern, einer war etwa190 bis 195 Zentimeter groß, ungepflegt, hatte schütteres, dunkles, ganz kurzes Haar, eine korpulente Statur, sprach einen nicht näher definierten ausländischen Akzent, trug blaue, schmutzige Jeans und eine dunkle Jacke.
Der zweite unbekannte Mann war etwa 170 Zentimeter groß, hatte dunkle Haare, ein gepflegtes Äußeres, trug eine dunkle Hose und einen beige-braunen Mantel; er soll ebenfalls einen ausländischen Akzent gehabt haben.
Weitere Erhebungen werden geführt, die Polizei bittet um Hinweise.
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