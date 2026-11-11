Einer lenkt ab, einer stiehlt Bankomatkarten

Der zweite unbekannte Mann war etwa 170 Zentimeter groß, hatte dunkle Haare, ein gepflegtes Äußeres, trug eine dunkle Hose und einen beige-braunen Mantel; er soll ebenfalls einen ausländischen Akzent gehabt haben.

Weitere Erhebungen werden geführt, die Polizei bittet um Hinweise.