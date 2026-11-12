Hatte nur Chips dabei
Teenager nach 6 Tagen aus Outback gerettet
Ein Campingausflug wurde einem australischen Teenager beinahe zum Verhängnis: Der 17-Jährige wurde sechs Tage im unwirtlichen Outback vermisst. Er überlebte nur mit einem Sackerl Chips und etwas Wasser.
Ein Rettungshubschrauber habe den 17-jährigen William, von dem seit vergangenem Freitag jede Spur fehlte, am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in unwegsamem Gebiet im dichten Buschland des Bundesstaates Victoria in einem Bachbett entdeckt, teilte die Polizei mit.
Der Teenager aus der Kleinstadt Morwell, etwa 150 Kilometer östlich von Melbourne, hatte sich Ende vergangener Woche während eines Campingausflugs mit einem Freund ein Stück vom Lagerplatz entfernt. Er trug nur kurze Hosen und Arbeitsstiefel und hatte kein Handy dabei. Als er nicht zurückkehrte, informierte sein Begleiter die Behörden. Eine großangelegte Suchaktion in der Region Walhalla East mit mehr als 100 Einsatzkräften. Spürhunden und Helikoptern begann.
Was genau in den folgenden Tagen geschah, ist noch nicht vollständig geklärt. Nach Angaben seiner Mutter, die ihn mittlerweile wieder in die Arme schließen konnte, war der Jugendliche einen Abhang hinuntergestürzt und konnte sich anschließend nicht mehr richtig bewegen. Er blieb deshalb an derselben Stelle und wartete auf Hilfe.
Sorge wegen eiskalter Temperaturen
Weil in der Region nachts die Temperaturen deutlich sanken und teilweise sogar Schnee in den umliegenden Bergen fiel, wuchs unterdessen die Sorge um den Vermissten. Die Polizei appellierte unter anderem an Jäger und Camper, Aufnahmen ihrer Wildkameras zu überprüfen. Jetzt wurde William schließlich aus der Luft entdeckt und in Sicherheit gebracht.
Nach Angaben verschiedener australischer Medien war er in den vergangenen Tagen mit einem Sackerl Chips und Wasser aus dem Bach ausgekommen. „Er ist einfach an einer Stelle geblieben und hat darauf gewartet, gerettet zu werden. Ich bin überglücklich, dass er lebt“, sagte seine Mutter dem Sender ABC.
„Lebenslanger Hausarrest“
Die Polizei berichtete, der Jugendliche habe beim Anblick des Hubschraubers mit dem Daumen nach oben gezeigt. „Er ist erschöpft und kann nicht laufen, aber ansonsten spricht er mit uns, lächelt und ist glücklich.“ Unter anderem habe er Kratzer und einen schweren Sonnenbrand davongetragen. Nach der Rettung sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Ihm dürfte erst einmal eine längere Auszeit von der Wildnis bevorstehen. „Er steht jetzt lebenslang unter Hausarrest. Ich lasse ihn nie wieder aus den Augen“, kündigte seine Mutter an.
Der Fall erinnert an die deutsche Backpackerin Carolina Wilga, die im Juli 2025 nach zwölf Tagen allein im australischen Busch lebend gefunden wurde. Die damals 26-Jährige hatte sich im Outback von Western Australia verirrt, nachdem sie mit ihrem Van in einem abgelegenen Naturreservat einen Unfall hatte.
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