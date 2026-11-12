Teenager nach 6 Tagen aus Outback gerettet

„Lebenslanger Hausarrest“

Die Polizei berichtete, der Jugendliche habe beim Anblick des Hubschraubers mit dem Daumen nach oben gezeigt. „Er ist erschöpft und kann nicht laufen, aber ansonsten spricht er mit uns, lächelt und ist glücklich.“ Unter anderem habe er Kratzer und einen schweren Sonnenbrand davongetragen. Nach der Rettung sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Ihm dürfte erst einmal eine längere Auszeit von der Wildnis bevorstehen. „Er steht jetzt lebenslang unter Hausarrest. Ich lasse ihn nie wieder aus den Augen“, kündigte seine Mutter an.