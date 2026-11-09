Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?

In 45 Tagen ist Heiligabend und die Vorfreude auf Weihnachten steigt langsam. Doch das Fest wird heuer für viele auch zur Kostenfrage: Weihnachtsmärkte, Punsch und die Bescherung gehen ins Geld. Wie viel sind die Österreicher bereit, für das Fest auszugeben? Und welchen Stellenwert haben Präsente unter dem Christbaum noch? krone.tv hat sich auf der Mariahilfer Straße umgehört.